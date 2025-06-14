"Gracias por la oportunidad y convertiremos a Maracaibo en la primera ciudad de Venezuela": Gian Carlo Di Martino

Tras el nombramiento que fue hecho público este sábado 14 de junio por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Gian Carlo Di Martino se pronunció en sus redes sociales agradeciendo a todos .

En sus primeras declaraciones ante los marabinos, Gian Di Martino expresó su agradecimiento y juró que "Gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad de regresar y convertiremos a Maracaibo en la primera ciudad de Venezuela".

"Mi agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, al Gobernador Luis Caldera, Partido Socialista Unido de Venezuela, al equipo del Gran Polo Patriótico y gracias al pueblo de Maracaibo en general y a quienes nos acompañaron en la contienda democrática, profunda. Vamos a luchar para convertir a Maracaibo en una ciudad hermosa, digna, con servicios públicos, con deporte, en una ciudad cultural, ciudad comercial, una bella ciudad, la primera ciudad de Venezuela", aseguró Di Martino.

Noticia al Día