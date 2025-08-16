Gran Bazar se inundó y sufrió daños en su estructura tras fuerte aguacero

El Centro Comercial Gran Bazar ubicado en el Casco Central de Maracaibo se inundó la noche del viernes 15 de agosto tras las fuertes precipitaciones registradas.

Según testigos, varias zonas del recinto habrían cedido ante la fuerza del agua, provocando alarma entre comerciantes y visitantes.

Trascendió que la mercancía de algunos comerciantes se habría dañado, generando pérdidas millonarias, sin embargo no hay nada oficial sobre esta información.

Se espera que el Centro Comercial emita un comunicado oficial sobre las medidas que se tomarán para resolver los daños y garantizar la seguridad.

Noticia al Día