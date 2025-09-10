Gran torneo de sóftbol homenajeará a las glorias deportivas del Zulia

Los grandes deportistas de la región zuliana serán homenajeados en el primer torneo de sóftbol, donde participaran seis instituciones policiales y militares.

Los directivos de la fundación Glorias Deportivas de Venezuela (Funglodve), sección Zulia, y del proyecto Deporte Soy, Siglo 21, dieron a conocer los detalles del primer gran torneo de sóftbol, el cual busca resaltar las glorias de aquellos zulianos, quienes escribieron páginas de historia deportiva dentro y fuera del país, y hoy están en el retiro.

Luis Urribarrí, presidente del proyecto Deporte Soy, siglo 21, informó que en el gran marco de apertura de la justa se entregarán reconocimientos a las siguientes glorias deportivas, como: Betulio González de boxeo, Yojer Medina, Edgar Chourio y Darwin Toncel de atletismo, Zulay Pereira de paratletismo, Johanna Fuenmayor de esgrima, Ramón Jones y Álvaro Pacheco de sóftbol, Pedro león en fútbol de salón, Edgardo Hernández en baloncesto sobre silla de ruedas y Hernán Chacín de béisbol.

El torneo, donde participarán las novenas del CICPC, PNB, CPBEZ, GNB, PDM y POLISUR, será realizado los días 20, 21 y 28 de septiembre. En esas fechas jugarán su ronda de eliminatoria y semifinal.

El estadio La Chamarreta se vestirá de gala para recibir este gran evento, el cual tendrá su final el próximo 4 de octubre.

Por su parte, Urribarrí propuso la creación de una organización para atender a las glorias deportivas de todos los municipios zulianos, que sería bautizada con el nombre de Betulio González.

Interacción escolar

Hobaldo Caldera, vicepresidente de la Fudglodve, puntualizó que dentro de las propuestas de la organización está promover la interacción de esas glorias, provistas de experiencia y conocimiento, con los pequeños del deporte escolar a través de encuentros, que permitan captar talento para las distintas disciplinas deportivas de la región.

Premiaciones. Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día