¡Grande eres señor! Niño de 3 años sobrevivió tras caer de un séptimo piso en Anzoátegui

Un niño de 3 años sobrevivió a una caída de siete pisos, en el sector Pascal del estado Anzoátegui.

El milagro ocurrió hace más de un mes. Medios regionales indicaron, que el pequeño se encontraba junto a su hermano gemelo y su abuela en el apartamento del conjunto residencial Mochima, cuando en un descuido, el niño se subió a una ventana que estaba abierta y cayera al vacío.

El menor fue auxiliado por funcionarios de Protección Civil, quienes lo llevaron al hospital Luis Razetti de Barcelona.

Por su parte, las autoridades informaron que el niño presentó politraumatismos, y que recibía atención en el centro de salud.

Al parecer, el golpe lo amortiguó unos árboles, sin embargo, el caso se hizo viral y la ciudadanía no dudó en exaltar el nombre de Dios, tratándolo de un milagro "grande eres, Señor", escribieron en algunas publicaciones.