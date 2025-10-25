Sábado 25 de octubre de 2025
Al Dia

¡Grande eres señor! Niño de 3 años sobrevivió tras caer de un séptimo piso en Anzoátegui

Las autoridades informaron que el niño presentó politraumatismos

Por Greily Nuñez

¡Grande eres señor! Niño de 3 años sobrevivió tras caer de un séptimo piso en Anzoátegui
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un niño de 3 años sobrevivió a una caída de siete pisos, en el sector Pascal del estado Anzoátegui.

El milagro ocurrió hace más de un mes. Medios regionales indicaron, que el pequeño se encontraba junto a su hermano gemelo y su abuela en el apartamento del conjunto residencial Mochima, cuando en un descuido, el niño se subió a una ventana que estaba abierta y cayera al vacío.

El menor fue auxiliado por funcionarios de Protección Civil, quienes lo llevaron al hospital Luis Razetti de Barcelona.

Por su parte, las autoridades informaron que el niño presentó politraumatismos, y que recibía atención en el centro de salud.

Al parecer, el golpe lo amortiguó unos árboles, sin embargo, el caso se hizo viral y la ciudadanía no dudó en exaltar el nombre de Dios, tratándolo de un milagro "grande eres, Señor", escribieron en algunas publicaciones.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Tigres sigue indetenible tras doblegar a Bravos

Tigres sigue indetenible tras doblegar a Bravos

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Muere la Reina Madre de Tailandia a los 93 años

Muere la Reina Madre de Tailandia a los 93 años

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Azulejos toma delantera ante Dodgers en el primero de la Serie Mundial

Azulejos toma delantera ante Dodgers en el primero de la Serie Mundial

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Rayo ya está en casa

Rayo ya está en casa

Buscan a Rayo, perrito extraviado en Maracaibo: vecinos piden apoyo para localizarlo

Buscan a Rayo, perrito extraviado en Maracaibo: vecinos piden apoyo para localizarlo

La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027

La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Noticias Relacionadas

Nacionales

Niños venezolanos separados en EEUU se reencuentran con su madre en Maiquetía

La madre de los menores, Andreina Hidalgo, había retornado previamente el 29 de septiembre en el vuelo número 70
Al Dia

La Vinotinto femenina inició su camino al Mundial con empate sin goles ante Chile

El elenco nacional visitará a Paraguay para afrontar su segundo duelo el próximo 28 de octubre
Política

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Maduro explicó que se han establecido 73 puntos centrales para el despliegue del sistema de armas de la Fuerza Armada y la Milicia
Zulia

Dirección de Seguridad Ciudadana de Maracaibo hace llamado de conciencia ante el manejo inadecuado de la basura

Sin embargo, autoridades locales han alertado sobre la reincidencia de prácticas inadecuadas, como el vertido de residuos en zonas ya saneadas y la ruptura de bolsas para extraer materiales reciclables

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025