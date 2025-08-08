Gregory Vargas anuncia su retiro en la selección nacional de baloncesto

Gregory Vargas, referente indiscutible del baloncesto venezolano, ha anunciado su retiro oficial de la selección nacional tras 15 años con el seleccionado nacional.

El piloto, conocido por su intensidad en la cancha y su conexión con la afición, compartió la noticia en una entrevista radial, donde expresó su deseo de cerrar su ciclo representando al país en la AmeriCup 2025.

Sin embargo, al no ser convocado ni recibir respuesta del cuerpo técnico, decidió dar por concluida su etapa como jugador de la selección.

“Estoy tranquilo”, expresó Vargas, al referirse a la planificación técnica que se desarrolló sin su inclusión. Aunque reconoció que esperaba una despedida distinta, manifestó comprensión por las decisiones tomadas y señaló que este es el momento adecuado para cerrar su ciclo.

A lo largo de su trayectoria, Vargas representó a Venezuela en campeonatos Sudamericanos, Juegos Olímpicos y torneos FIBA, consolidándose como uno de los referentes más constantes del baloncesto nacional. Su liderazgo como piloto fue determinante en múltiples clasificaciones y triunfos internacionales.

