Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Gregory Vargas anuncia su retiro en la selección nacional de baloncesto

El piloto venezolano cierra ciclo con el seleccionado nacional tras 15 años

Por Daniel García

Gregory Vargas anuncia su retiro en la selección nacional de baloncesto
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Gregory Vargas, referente indiscutible del baloncesto venezolano, ha anunciado su retiro oficial de la selección nacional tras 15 años con el seleccionado nacional.

El piloto, conocido por su intensidad en la cancha y su conexión con la afición, compartió la noticia en una entrevista radial, donde expresó su deseo de cerrar su ciclo representando al país en la AmeriCup 2025.

Sin embargo, al no ser convocado ni recibir respuesta del cuerpo técnico, decidió dar por concluida su etapa como jugador de la selección.

“Estoy tranquilo”, expresó Vargas, al referirse a la planificación técnica que se desarrolló sin su inclusión. Aunque reconoció que esperaba una despedida distinta, manifestó comprensión por las decisiones tomadas y señaló que este es el momento adecuado para cerrar su ciclo.

A lo largo de su trayectoria, Vargas representó a Venezuela en campeonatos Sudamericanos, Juegos Olímpicos y torneos FIBA, consolidándose como uno de los referentes más constantes del baloncesto nacional. Su liderazgo como piloto fue determinante en múltiples clasificaciones y triunfos internacionales.

Lee también: Oriana Pacheco aportó medallas para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

FANB rechaza acusaciones de EE UU y reafirma lealtad a la Revolución

FANB rechaza acusaciones de EE UU y reafirma lealtad a la Revolución

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Noticias Relacionadas

Sucesos

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Las llamas se propagaron hasta la superficie, afectando las Residencias Belloral, un hombre de 67 años resultó herido
Al Dia

Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con el fiscal adjunto de CPI, Mame Mandiaye Niang, en La Haya

La Corte Penal Internacional compartió en sus redes sociales detalles del encuentro
Al Dia

Autoridades de Mérida confirmaron que todos los accesos viales por Barinas, Trujillo, Zulia y Táchira están operativos para la temporada turística

En las últimas semanas se realizaron trabajos de rehabilitación en la infraestructura vial para garantizar la seguridad de los viajeros.
Al Dia

Trump habría autorizado uso de fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina: NYT

Según este medio estadounidense, esta sería la decisión más agresiva que haya tomado el inquilino de la Casa Blanca hasta el momento.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025