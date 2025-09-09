Grupo ElMoca presentó su nueva alianza con la marca Yukkazo

Grupo ElMoca presentó este viernes 5 de septiembre su nueva alianza con la marca Yukkazo, convirtiéndose en la única tienda de la región que ofrece estos productos de gran calidad y rendimiento.

ElMoca, en su sede en la calle 67 Cecilio Acosta con calle 12, de Maracaibo, ofreció una charla técnica con el personal de Yukkazo donde expusieron las características principales de estos productos que destacan en el mercado automotor a nivel nacional.

Charla técnica para clientes de ElMoca. Foto: Xiomara Solano

Javier Matos, del departamento de comercialización y ventas Yukkazo, explicó que se sienten muy complacidos en concretar esta alianza con el Grupo ElMoca por ser una tienda de una vasta experiencia del ramo, “Es la única tienda en el estado Zulia con todo el portafolio de la marca Yukkazo”.

Destacó Matos que en la tienda podrán conseguir “cables de bujía, bobinas, conjunto de bombas de gasolina, la nueva línea Cooper Lito Tech y todo hasta con cinco años de garantía”.

Presentación a cargo de Susana Medina. Foto: Xiomara Solano

Grupo ElMoca y Yukkazo alianza perfecta

Yukkazo es una empresa venezolana con más de 25 años de experiencia en el mercado, donde se ha convertido en la marca líder en componentes de ignición e inyección, teniendo como punto fuerte sus cinco años de garantía en la mayoría de sus productos.

La alianza con el Grupo ElMoca significa una nueva etapa en la expansión de la empresa zuliana dedicada a ofrecer siempre las mejores opciones a los clientes con productos que tienen excelentes precios y una buena calidad.

Yukkazo tiene productos de gran calidad y rendimiento. Foto: Xiomara Solano

El Grupo ElMoca los espera en la calle 67 Cecilio Acosta entre Av. 12 y 13 de Maracaibo, donde pueden encontrar repuestos, servicios, lubricación y taller para sus vehículos. La cuenta de Instagram es @grupoelmoca

El público participó en dinámicas. Foto: Xiomara Solano.

