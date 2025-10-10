Grupo La Gaita Buena presenta su primer promocional "Tu desamor" de la pluma de Neguito Borjas

Con el Cuatro en la mano, el grupo La Gaita Buena llega para promocionar su nuevo tema, que busca promover un mensaje de fuerza hacia la figura femenina mientras tocan puertas en busca de una oportunidad para dar a conocer su talento.

"La gaita no ha muerto ni morirá" son las palabras del grupo Santa Anita, que todavía hoy cobran sentido con el surgimiento de talento nacional que llena en esta temporada gaitera al ambiente con un aire navideño que esboza una sonrisa en el marabino.

Lee también: Logro Latinoamericano: Arqueóloga dominicana Kathleen Martínez está más cerca de la tumba de Cleopatra

La agrupación Gaita Buena es un talento emergente que se mantiene firme en su misión de llevar la buena gaita a la población, metiéndose de a poco en el corazón de la gente por medio de sus melodiosas piezas.

Foto: Xiomara Solano.

Origen

Fundada en el año 2024, La Gaita Buena es una agrupación joven con dos años de trayectoria que nace en la parroquia Manuel Dagnino en Maracaibo, cuando se le presenta la oportunidad de grabar el tema "Noviembre Navideño" del autor Alí Fuenmayor con la voz principal de la cantante Zamara Toro.

Iniciando con 10 integrantes, en la actualidad la agrupación cuenta con 16 miembros, entre tamboras, furros, charrascas, congas, voces, piano, teclado, bajo y cuatro. Aunque con pequeñas presentaciones, La Gaita Buena persiste en su búsqueda de establecerse como talento emergente.

Foto: Xiomara Solano.

Novedades

Para esta temporada decembrina, La Gaita Buena llega con un tema titulado "Tu desamor" del compositor Neguito Borjas con la voz de la vocalista Zamara Toro. Es un tema romántico que busca empoderar la imagen de la mujer y reflejar el dolor, la desilusión, el corazón roto y el sentir de ser lastimada.

Con un videoclip disponible en su canal de YouTube, la banda zuliana utiliza todas las herramientas a su alcance para hacerse escuchar, usando sus redes sociales para compartir con el público las mecánicas detrás de una agrupación gaitera emergente.

Dificultades

Sería la directora general, Zamara Toro quien compartiría las dificultades que se presentan en el ámbito gaitero para los talentos emergentes ante el gremio, que muestra una predilección por los talentos ya establecidos. Esto hace difícil el surgir en las presentaciones o llevar propuestas a los medios.

Ante estas dificultades, el grupo se centra en su pasión, la gaita. "La gaita es nuestra motivación, la gaita es lo que nos mueve, lo que corre por nuestras venas" es el sentir de Zamara Toro y La Gaita Buena, que compensa estas dificultades con esfuerzo. "El que persevera, alcanza. La constancia y la disciplina hacen muchas cosas y permiten que se te abran muchas puertas", comparte la directora general.

Foto: Xiomara Solano.

La agrupación no se quedaría quieta, pues tocaría todas las puertas necesarias para hacerse escuchar, inscribiéndose en la Gaita del Año en Maracaibo, apostando por un futuro en el que La Gaita Buena se apodera de las casas venezolanas por medio de sus piezas musicales.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día