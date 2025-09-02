Martes 02 de septiembre de 2025
Grupo San Juan lleva «un sopazo que nutre el alma» al Barrio Brisas del Norte

Sirvió como excusa para una conversación sobre temas fundamentales para el desarrollo comunitario: el amor y respeto a Dios, valores religiosos y familiares, educación y deporte.

Por Isidro Lopez

Grupo San Juan lleva «un sopazo que nutre el alma» al Barrio Brisas del Norte
Grupo San Juan lleva «un sopazo que nutre el alma» al Barrio Brisas del Norte
El compromiso social del Grupo San Juan se hizo tangible este sábado en el Barrio Brisas del Norte, al oeste de Maracaibo, donde el equipo gerencial de la organización, compartió una jornada de solidaridad con la comunidad. En un ambiente cercano y distendido, se ofreció un «sopazo que llena el alma» que sirvió como excusa para una conversación sobre temas fundamentales para el desarrollo comunitario: el amor y respeto a Dios, valores religiosos y familiares, educación y deporte.

Esta actividad forma parte de la política sostenida de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del grupo, que busca impactar positivamente en la sociedad marabina. La iniciativa no solo se enfoca en el apoyo alimenticio, sino que también abarca áreas clave como la salud y el deporte, reafirmando el papel del Grupo San Juan como un actor de cambio e inspiración a otras empresas en la región.

El acercamiento directo del equipo de Grupo San Juan con la comunidad refleja la filosofía de la empresa: ir más allá de la gestión comercial para construir lazos fuertes con el entorno. La conversación con los residentes del barrio permitió intercambiar ideas y fortalecer el mensaje de que la educación y los valores son pilares para el crecimiento personal y colectivo.

Próximos Proyectos de RSE: Plan Vacacional de Gaiteros del Zulia

En línea con su compromiso, el Grupo San Juan ya tiene en marcha la planificación de su próximo gran proyecto de RSE: el Plan Vacacional de Gaiteros del Zulia. Esta iniciativa estará dedicada a los «semilleros» del equipo campeón de la Superliga de Baloncesto Venezolano en 2025. Con ello, la empresa apoya el desarrollo de talentos deportivos desde la base, promoviendo un estilo de vida saludable y fomentando la disciplina en las futuras generaciones de atletas del estado.

Nota de prensa Grupo San Juan

