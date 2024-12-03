Guison Flores, hermano de Cilia Flores, fue nombrado nuevo director del Saime

Guison Flores, hermano de Cilia Flores, fue nombrado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como nuevo director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), a través de la Gaceta Oficial 43017 del 27 de noviembre de 2024.
Flores sustituye a Gustavo Vizcaíno Gil, quien estuvo en el cargo desde 2018, ahora nuevo contralor general de la República desde el pasado 6 de noviembre de este año.
Guison Fernando Flores tiene una larga trayectoria en la gestión pública durante el gobierno de Hugo Chávez Frías y con el oficialismo, según Poderopedia.
Fue nombrado notario público cuadragésimo del municipio Libertador del Distrito Capital en 2002, luego diputado y vicepresidente del grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano.
Noticia al Dia / VPI TV