Gustavo Dudamel dirigirá la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar para abrir conciertos de Coldplay en Londres

El maestro Gustavo Dudamel informó con gran emoción que la reconocida banda británica Coldplay les invitó de manera muy especial a él y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (OSSBV) para abrir los conciertos de la agrupación que se llevarán a cabo este verano en el Estadio de Wembley en Londres.

A través de su cuenta en la red social Instagram, Dudamel expresó: "Qué inmenso honor, y qué poderoso recordatorio de que la música no conoce fronteras, solo posibilidades".

Asimismo, extendió su agradecimiento a Chris Martin, vocalista de la afamada banda británica: "Chris, gracias por invitar a mi Orquesta Sinfónica Simón Bolívar a abrir para tu maravillosa banda este verano en el Estadio de Wembley".

"¡No te imaginas lo orgulloso que me siento de mis músicos al pensar que compartiremos el mismo escenario con los tuyos!", continuó.

Las entradas para las próximas presentaciones de Coldplay, desde ya están agotadas.

Las fechas de los conciertos son las siguientes: 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, y los días 3, 4, 7 y 8 de septiembre de 2025.

Noticia al Día/Con información de RRSS