Gustavo Dudamel recibirá homenaje del Museo de Historia de Nueva York el próximo 17-Sept

El Museo de Historia de Nueva York entregará el premio "Hacedores de historia" al director venezolano Gustavo Dudamel en una gala a realizarse el próximo 17 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado de la presidenta de la junta directiva del museo, la Dra. Agnes Hsu-Tang, homenajean a Dudamel gracias a su «virtuosismo» a la hora de presentar la voz humana, así como por "arte inspirador" para hacer de la música un agente de cambio social.

El maestro venezolano se convertirá desde 2026 en el nuevo director artístico y musical de la Filarmónica de Nueva York, luego de estar 16 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

Distinción al ganador del Premio Pulitzer, Robert A. Caro

Junto a Gustavo Dudamel, el Museo de Historia de Nueva York también distingue al historiador ganador del Premio Pulitzer, Robert A. Caro, debido a su colaboración con la institución que incluyen las biografías de Robert Moses y del presidente Lyndon B. Johnson; junto al análisis de sus roles en América del Siglo XX.

“Nos sentimos profundamente privilegiados de nombrar a Robert A. Caro nuestro Historiador Laureado de los Fundadores —una distinción singular en nuestros 221 años de historia institucional— por su luminosa escritura”, dijo la presidenta Hsu-Tang.

Caro, neoyorquino de toda la vida, visita ocasionalmente para firmar ejemplares de sus libros, incluido su clásico sobre el urbanista Robert Moses, The Power Broker, tema de una reciente exposición en el museo. Caro, de 89 años, también es conocido por su serie de biografías de Lyndon B. Johnson y actualmente está escribiendo el quinto y último volumen. No se ha anunciado una fecha de publicación.

Noticia al Día/Con información de Infobae