Gustavo Fernández: "El futuro de este país depende de la decisión y del compromiso de la juventud venezolana"

En un acto realizado en la sede del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) en San Francisco, el alcalde Gustavo Fernández y candidato a la reelección por el municipio sureño, expresó que "el futuro de este país depende de la decisión y del compromiso de la juventud venezolana", de su fuerza y de su ímpetu.

Foto: Cortesía

El titular municipal aprovechó el encuentro para recordar que es necesario luchar por la generación que la juventud representa. "Nosotros necesitamos la fuerza de la juventud, aquí veo rostros de jóvenes comprometidos con San Francisco, aquí estamos acompañándolos en la construcción del futuro", resaltó.

El alcalde Gustavo Fernández también felicitó a todos los jóvenes presentes en la actividad, ya que cuentan con una estructura política muy bien organizada dentro del municipio San Francisco. "Este acto de hoy ratifica la organización en el municipio, y este, es el camino al éxito", subrayó.

Además, Fernández Méndez, afirmó que el presente, es el próximo 27 de julio, en donde todos los ciudadanos están en el deber de ejercer su derecho al voto. "Tenemos una cita en la que vamos a demostrar con firmeza en las mesas de votación, que San Francisco decidió jamás volver al pasado".

Por último, el alcalde Gustavo Fernández afirmó que todo lo que está por ocurrir en San Francisco, está en las manos de los ciudadanos y de los jóvenes electores. "No participar, no votar, no ejercer un derecho constitucional no es la salida".

Fotos: Cortesía

Lee también: Recolección de desechos sólidos sufre retraso en San Francisco por las lluvias

Noticia al Día/Nota de prensa