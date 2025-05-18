Gustavo Fernández fortalece la justicia empresarial: Devolvió Suplivenca a sus propietarios

Propietarios de Suplivenca, recibieron formalmente esta empresa que desde el año 2010 había cesado su actividad. La entrega la hizo Eduardo Parra, Síndico Procurador Municipal; en nombre del alcalde Gustavo Fernández, primera autoridad civil del municipio San Francisco, como parte de su propósito de fortalecer el desarrollo económico en la jurisdicción.

En el acto de entrega realizado en las instalaciones de empresa ubicada en la calle 149B de la Zona Industrial, estaban presentes los representantes legales de Suplivenca y el equipo jurídico de la alcaldía, entre ellos Emilia Viera, consultora jurídica del despacho; Robin Rodríguez, Kendrina Torres entre otros miembros del tren gerencial.

Eduardo Parra refirió que “con el alcalde Gustavo Fernández y el gobernador Manuel Rosales, hacemos una entrega formal a los representantes legales y de esta forma celebrar que en nuestro municipio se rescata y se reintegra el derecho a la propiedad privada. Bendecimos a esta empresa en el nombre de Dios. Que Dios nos siga ayudando”, concluyó el Sindico Municipal.

Cabe destacar que Suplivenca con más de dos décadas en el mercado es una empresa venezolana,

especializada en la fabricación de piezas vulcanizadas, así como repuestos para la industria cervecera, refresquera, petrolera, hidrológica, láctea y automotriz, que desde la Zona Industrial hace su aporte al desarrollo económico del municipio y representaba una fuente de empleo para sus ciudadanos.

