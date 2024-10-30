Gustavo Fernández inspecciona asfaltado de la vialidad recuperada en el socavamiento del Km. 4

En un esfuerzo por mejorar la infraestructura vial en San Francisco, se ha culminado la recuperación de la vialidad socavada en las adyacencias del Kilómetro 4, gracias a la aplicación de asfalto, con el objetivo de restaurar el tránsito seguro y eficiente, así como mejorar las condiciones para la circulación, transporte público y pesado, asegurando que las vías sean accesibles y seguras para todos.

El alcalde Gustavo Fernández, junto a los equipos de las Gerencias de Operaciones e Infraestructura de la alcaldía del municipio San Francisco, inspeccionó los trabajos de asfaltado, para terminar de recuperar la vialidad afectada por un socavamiento en la avenida 50 en las inmediaciones del Kilómetro 4. Fernández, desde esta transitada vía explicó que éstos son “los últimos detalles, que darán como concluida la recuperación, de un problema de socavamiento que tenía años afectando toda esta zona cercana a Mercamara y a la vía que conduce a Perijá”.

Sobre la recuperación de esta importante arteria vial, el alcalde Fernández Méndez señaló que se han colocado 400 toneladas de asfalto, que solo falta que se evaporen los gases para proceder a la señalización y demarcación de la vialidad. “Este centro comercial que se ve de fondo, tiene 15 años abandonado, que trajo como consecuencia que se socavara la vía. Tuvimos que levantar un muro de contención para evitar que se siguiera socavando. El problema de esta zona era tal, que se tuvo que cerrar el paso. Conversamos con el gobernador Rosales, hicimos el proyecto e iniciamos el trabajo”, detalló.

Por su parte, Néstor Perdomo, director de Ingeniería del ayuntamiento, informó que con este asfaltado de la vía entre la 148 hasta la avenida 50, se termina de recuperar el tramo que por años estuvo afectando en el Kilómetro 4, producto de los trabajos inconclusos de construcción de un centro comercial. “Esta es una vía que conecta a Maracaibo y San Francisco, es entrada a la Zona Industrial, en la parroquia Marcial Hernández, que además es inicio a la vía a Perijá”, señaló.

El director de Ingeniería resaltó además que los trabajos abarcaron conformación para colocar el material de adherencia entre los asfaltos, asfaltado, nivelación y compactación, faltaría para los próximos días, los detalles de demarcación con pintura en los brocales, rayado direccional, separación de vías continua y discontinua, flechado, paso peatonal y la instalación de 600 marcadores reflectivos (ojos de gato).

Avances en la recuperación vial

Sobre la recuperación de esta vialidad, Isaira Villarreal, vecina del sector Suramérica, manifestó su agradecimiento al alcalde Gustavo Fernández, por su labor en San Francisco, refiriendo que “esta calle estaba rota desde hace mucho tiempo, lo que representaba un peligro. Los carros podían caer allí”.

“El trabajo ha quedado bien, ese socavamiento era un peligro para los conductores, que podían caer en él”, dijo Luis Vides, un conductor que transitaba por la doble vía por los trabajos de asfaltado. Mientras que Darwin Vílchez transportista de la ruta El Soler, agradeció la eliminación del hueco en la vía, que catalogó como un peligro, así como la reparación de los semáforos, que ayudan a descongestionar el tránsito y a evitar accidentes.

Por su parte José Luis León, conductor de la línea El Soler, expresó: “vamos a salir más rápido del kilómetro 4”. Recordando que esta es una zona muy transitada sobre todo por el transporte público, como las rutas de conductores de Los Cortijos, El Soler, Fundabarrios, Santa Fe, entre otra cantidad de líneas del transporte.

“Hace más de 10 años, cuando pararon los trabajos del centro comercial, el agua se comenzó a llevar el asfaltado”, señaló al manifestar su agradecimiento al alcalde Gustavo Fernández por esta obra, “esperamos que el alcalde siga así, entre más se le haga al municipio mejor”.

