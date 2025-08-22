Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Gustavo Petro confirmó detención de dos sospechosos de cometer el atentado terrorista con un camión bomba en Cali

El ataque fue con un camión bomba en inmediaciones de una base aérea en Cali, que costó la vida a seis personas y otras 71 resultaron heridas

Por Ernestina García

Gustavo Petro confirmó detención de dos sospechosos de cometer el atentado terrorista con un camión bomba en Cali
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos de cometer un atentado terrorista con un camión bomba en inmediaciones de una base aérea en Cali, que costó la vida a seis personas mientras que otras 71 quedaron heridas, según el último balance de víctimas.

Lee también: Reportan un fallecido y al menos 10 heridos en atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali


Además, se conoció de un nuevo ataque, la madrugada de este viernes, 22 de agosto de 2025. El hecho se dio en Florencia, Caquetá.

De acuerdo con El Tiempo, se registró la detonación de un artefacto explosivo en el centro de Florencia, a una cuadra de la Alcaldía municipal, en la carrera 12 con calle 15.

Petro, que encabezó en Cali un consejo de seguridad que terminó al filo de la medianoche, al concluir la reunión, dijo que el ataque “lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo”.

“Uno de ellos ya está colaborando. Ya veremos los resultados de la investigación, que darán más información al respecto”, manifestó Petro sobre los capturados por este atentado del que las autoridades responsabilizan en primer lugar al Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de la antigua guerrilla de la FARC.

En su cuenta X, el presidente de Colombia El Presidente anunció que solicitará que las bandas de la Junta del Narcotráfico sean consideradas terroristas y perseguidas en cualquier lugar del planeta.

Además, el mandatario advirtió que las disidencias de Iván Mordisco, junto a los mal llamados ‘Clan del Golfo’ y ‘Segunda Marquetalia’, con sus acciones violentas confirman su carácter terrorista y, por ello, deberán ser investigadas y perseguidas internacionalmente.

Noticia al Día/El Colombiano/RED Social X

Temas:

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
