Miércoles 01 de octubre de 2025
Al Dia

Habitantes de los barrios Cardonal Sur y José G. Hernández reportan afectaciones tras las precipitaciones: Se derrumbó una vivienda

Cuerpo de Bomberos de Maracaibo llegó al sitio.

Por Ernestina García

Habitantes de los barrios Cardonal Sur y José G. Hernández reportan afectaciones tras las precipitaciones: Se derrumbó una vivienda
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los habitantes de los barrios Cardonal Sur y José Gregorio Hernández, en la parroquia Luis Hurtado Higuera de Maracaibo, se encuentran afectados por las últimas precipitaciones sobre la ciudad.

Los vecinos de la calle 110 aseguran que los daños incluyen el derrumbe de una vivienda y un poste de electricidad, dejando a varias familias damnificadas.

De igual forma, los residentes informan que un tramo de la vía que conecta con el barrio José Gregorio Hernández fue arrastrado por la cañada.

Los afectados piden apoyo e indicaron que los Bomberos de Maracaibo ya se apersonaron al sitio.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Chiquinquira 90.9 FM (15%, 150 Votos)
  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 149 Votos)
  • Okey 101 FM (13%, 134 Votos)
  • Sabor 106 FM (13%, 132 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (10%, 100 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (6%, 58 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (6%, 56 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 48 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (4%, 40 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (3%, 34 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 30 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 26 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (2%, 22 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 20 Votos)
  • Onda 107.3 FM (1%, 6 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 4 Votos)

Votantes totales: 1.009

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Omalbito Rojas, estrella naciente que visitó Noticia al Día

Omalbito Rojas, estrella naciente que visitó Noticia al Día

Ricky Martin sorprendió con una selfie que encendió las redes sociales

Ricky Martin sorprendió con una selfie que encendió las redes sociales

Mujeres Amish y la tradición de extraer sus dientes tras el matrimonio: Una costumbre inusual

Mujeres Amish y la tradición de extraer sus dientes tras el matrimonio: Una costumbre inusual

Mataron a estilista de Ángela Aguilar y Belinda tras brutal ataque en México: Autoridades buscan al asesino

Mataron a estilista de Ángela Aguilar y Belinda tras brutal ataque en México: Autoridades buscan al asesino

Robbie Williams afirmó que tiene síndrome de Tourette

Robbie Williams afirmó que tiene síndrome de Tourette

Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica (Víctor Álvarez R)

Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica (Víctor Álvarez R)

Explosión de gas en Nueva York provocó el colapso parcial de un edificio de 20 pisos

Explosión de gas en Nueva York provocó el colapso parcial de un edificio de 20 pisos

Ana de Armas y el debate sobre su cambio estético en París

Ana de Armas y el debate sobre su cambio estético en París

Colapso Vial en la C-2: Cede tramo antes del Palacio de Eventos

Colapso Vial en la C-2: Cede tramo antes del Palacio de Eventos

Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien

Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien

Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio

Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio

¡Urgente! Carlos Villalobos necesita un marcapasos para sobrevivir

¡Urgente! Carlos Villalobos necesita un marcapasos para sobrevivir

La Champions reanuda este miércoles con nueve partidos en la segunda jornada de la fase de grupos

La Champions reanuda este miércoles con nueve partidos en la segunda jornada de la fase de grupos

Amnistía Internacional solicita a la Fifa y a la Uefa la suspensión de Israel

Amnistía Internacional solicita a la Fifa y a la Uefa la suspensión de Israel

Medias Rojas pegó primero ante Yankees en el primer duelo de Serie de Comodín

Medias Rojas pegó primero ante Yankees en el primer duelo de Serie de Comodín

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sepa qué artistas se presentarán en el encendido en las plazas de la República e Indio Mara

Sepa qué artistas se presentarán en el encendido en las plazas de la República e Indio Mara

El mes

El mes "rosa" inicia con un mensaje que se extiende por todo el país en la lucha contra el cáncer de mama: "Prevenir es vivir"

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

Octubre arranca con madre

Octubre arranca con madre "palo de agua", chubascos, truenos y centellas

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de " El Grinch" en el centro de Maracaibo se vuelve viral

Noticias Relacionadas

Al Dia

Habitantes de los barrios Cardonal Sur y José G. Hernández reportan afectaciones tras las precipitaciones: Se derrumbó una vivienda

Cuerpo de Bomberos de Maracaibo llegó al sitio.
Al Dia

"Un amor hecho ofrenda" es el nombre del himno oficial de la Madre Carmen Rendiles

La pieza musical que acompañará la elevación a los altares de la Madre Carmen Rendiles ya tiene nombre: "Un Amor Hecho Ofrenda"

Viral

Cardenal Chomalí de la Arquidiócesis de Santiago anuncia "Bendición de mascotas online"

La iniciativa es la primera de su tipo bajo el liderazgo del arzobispo, cardenal Fernando Chomalí.
Zulia

Omalbito Rojas, estrella naciente que visitó Noticia al Día

Su experiencia en la grabación de la película "Creer o Morir" la describe como "hermosísima y muy divertida".


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025