Habitantes de los barrios Cardonal Sur y José G. Hernández reportan afectaciones tras las precipitaciones: Se derrumbó una vivienda

Los habitantes de los barrios Cardonal Sur y José Gregorio Hernández, en la parroquia Luis Hurtado Higuera de Maracaibo, se encuentran afectados por las últimas precipitaciones sobre la ciudad.

Los vecinos de la calle 110 aseguran que los daños incluyen el derrumbe de una vivienda y un poste de electricidad, dejando a varias familias damnificadas.

De igual forma, los residentes informan que un tramo de la vía que conecta con el barrio José Gregorio Hernández fue arrastrado por la cañada.

Los afectados piden apoyo e indicaron que los Bomberos de Maracaibo ya se apersonaron al sitio.

Noticia al Día