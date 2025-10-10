Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Habitantes del barrio Andrés Eloy Blanco denuncian haber cumplido 40 días consecutivos sin servicio eléctrico

La prolongada falla afecta directamente a más de 25 familias, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad. La falla…

Por Christian Coronel

Habitantes del barrio Andrés Eloy Blanco denuncian haber cumplido 40 días consecutivos sin servicio eléctrico
La prolongada falla afecta directamente a más de 25 familias, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

La falla se genera en el poste número K04018, y ha sumido en la oscuridad y el deterioro de la calidad de vida a decenas de residentes, quienes enfrentan dificultades para conservar alimentos, mantener tratamientos médicos y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.

Los vecinos de la comunidad hacen un llamado urgente a las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y a los entes gubernamentales regionales para que atiendan esta situación, que ya se ha convertido en una emergencia humanitaria debido a la alta vulnerabilidad de la población afectada.

«Tenemos 40 días sin electricidad. Hay más de 25 familias afectadas, entre ellos niños, adultos mayores y personas discapacitadas, que necesitan una respuesta inmediata,», expresó Ana Martinez, licenciada en educación y coordinadora de un colegio privado cercano.

De esta manera, vecinos exigen el envío de cuadrillas técnicas y la sustitucion de transformador quemado que ha dejado a esta sección del barrio Andrés Eloy Blanco sin el servicio básico.

Foto: Cortesía

Noticia al Día

Temas:

