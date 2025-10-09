Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

Hablan las amas de casa: "Difícil predecir el costo de una cena navideña este año"

Los altos costos y la pérdida de poder adquisitivo generan preocupación a pesar de que los productos estén disponibles en los anaqueles.

Por Javier Sanchez

Hablan las amas de casa:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Predecir el costo exacto de una cena navideña para finales de 2025 se ha vuelto una misión casi imposible para las amas de casa marabinas, quienes enfrentan la constante alza de precios y la inestabilidad económica. La preocupación es palpable: la tendencia inflacionaria amenaza con encarecer significativamente la tradicional celebración decembrina.

Según el testimonio de varias residentes, el presupuesto para la cena —que incluye el plato principal, contornos y dulces de temporada— está supeditado a factores como la inflación, el lugar de compra y por supuesto el menú y el número de invitados. Sin embargo la perspectiva general es que el costo de los alimentos seguirá subiendo, afectando la posibilidad de replicar la cena tradicional.

Inalcanzable para muchos

Los precios de ingredientes clave como la carne, las verduras y los dulces de temporada ya han experimentado aumentos significativos. Para muchas familias, esto obliga a repensar la mesa de Navidad.

La cena navideña en Maracaibo es una celebración familiar centrada en la hallaca, plato típico de masa de maíz con guiso de carnes y pasas, envuelto en hojas de plátano. Además, se disfrutan platos como el lomo negro, pernil o pollo relleno, acompañado de ensalada y pan de jamón. La festividad incluye música de gaitas y el tradicional encuentro de Pozón del Saladillo en Nochebuena y Nochevieja.

Graciela López expresó a Noticia al Día que su cena navideña de este año está "en veremos" debido a que los precios de los alimentos "ya están inalcanzables y para finales de año será peor".

El panorama es similar para quienes hacen de la venta de comida su sustento. Rubia Antúnez, vendedora de hallacas a domicilio, teme que la cena navideña en su hogar se limite a "cualquier plato de los que se prepara un día normal". "No da pa’ más el bolsillo para comprar pernil, jamón, quesos, pavo o gallinas; los precios son innombrables", sentenció.

Estrategias de ahorro: Recortar ingredientes


Ante esta realidad la estrategia de ahorro pasa por la eliminación de ingredientes del tradicional plato navideño. Las maestras Vivian Romero y Carla Gutiérrez coinciden en que es preferible sustituir o recortar: "Si el plato lleva hallaca, que no lleve pernil; si lleva carne, que no lleve ensalada y así para ahorrar", explicaron.

Otra opción es la búsqueda de precios más favorables fuera del país, como lo hace la comerciante Roberta González, quien viaja a Maicao un mes antes para comprar lo necesario, "menos lo que es carne o pollo", logrando de esta manera un ahorro.

"Hoy un precio y mañana otro"


La inestabilidad en el costo de los alimentos es una manifestación directa de la inflación alimentaria en una economía volátil como la venezolana. En un entorno de fluctuaciones cambiarias, la devaluación del bolívar se traduce en un alza casi inmediata de los precios, especialmente de los productos importados.

Este fenómeno afecta desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos, que dedican una mayor parte de su presupuesto a la comida. Productos esenciales de la canasta básica como la harina de maíz precocida, huevos, aceite y café experimentan aumentos de precio frecuentes.

La inestabilidad se debe a una combinación de factores económicos, climáticos y de producción. Eventos como sequías o brotes de enfermedades en animales (como la gripe aviar) reducen la producción y elevan los precios, mientras que la especulación en los mercados de materias primas amplifica el problema.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía




Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Quédate tranquila que yo te voy a curar": Impactantes testimonios sobre los milagros de JGH

Karol G hace historia: Actuará en el Victoria’s Secret Show 2025

Karol G hace historia: Actuará en el Victoria’s Secret Show 2025

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Noticias Relacionadas

Al Dia

Los registros vehiculares en Venezuela se tramitan a través del INTT y lo debe hacer el dueño

La gestión del registro debe realizarla el propietario o su apoderado legal al momento de adquirir el vehículo o cuando este se transfiere a un nuevo dueño.
Al Dia

"La paz de Venezuela derrotará la amenaza bélica de Trump": Alcalde Di Martino

Giancarlo Di Martino, durante la entrega de las plazas “Antonio José de Sucre” y “Junín”
Al Dia

Hamás declara el inicio de un alto el fuego permanente

El líder interino de Hamás, Khalil al Hayya, lo declaró en un discurso televisado
Al Dia

¡Impulso estratégico! Zulia analiza crear ‘Plan Bandera’ para la siembra de cinco millones de plántulas de cacao

Estas acciones se llevan a cabo siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador bolivariano, Luis Caldera.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025