Sábado 27 de septiembre de 2025
"Habrá paz o tragedia": Trump advierte a Irán tras bombardeo contra sus instalaciones nucleares

El presidente de EEUU lanzó otra advertencia y aseguró que "quedan muchos objetivos tras esta noche".

Por Candy Valbuena

Foto: agencia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán y dio a escoger entre "paz o tragedia" tras el bombardeo estadounidense de tres instalaciones nucleares en suelo iraní ejecutado este sábado, e insistió en la capacidad de Washington para atacar nuevos objetivos si "la paz no llega rápido".

"Esto no puede continuar. Habrá paz o una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días", advirtió Trump en un breve discurso a la nación desde la Casa Blanca, acompañado por su vicepresidente, J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump lanzó una advertencia asegurando que "quedan muchos objetivos tras esta noche".

"Si la paz no llega pronto, perseguiremos esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad; la mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos", indicó desde la Casa Blanca dos horas después de anunciar la ejecución de ataques que tuvieron como objetivo el programa de enriquecimiento nuclear de Irán.

Instalaciones destruidas

Según Trump, las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán -Isfahán, Natanz y Fordó- fueron destruidas por completo tras el ataque perpetrado este sábado.

La instalación de Fordó, ubicada a unos cien kilómetros al sur de Teherán, es considerada como la más importante del programa nuclear iraní.

El mandatario estadounidense halagó al Ejército de su país por la misión realizada y aseguró que ningún otro en el mundo podría haberlo logrado.

Y a renglón seguido enfatizó que junto con Israel, y en especial con el primer ministro Benjamín Netanyahu, lograron avanzar "para erradicar esta terrible amenaza para Israel".

Conferencia en el Pentágono

Trump anunció que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dará mañana una conferencia de prensa en el Pentágono a las 8:00 hora local de Washington (12:00 GMT).

Estados Unidos llevaba varios días sopesando unirse o no a los bombardeos israelíes contra Irán, en el marco del conflicto actual entre ambos países.

En este contexto, las Fuerzas Armadas estadounidenses habían desplegado varios componentes de su colosal arsenal en Oriente Medio, incluidos portaaviones, cazas o bombarderos.

Lee también: Venezuela condena el ataque de EEUU contra Irán: "Constituye un acto de agresión ilegal, injustificable y extremadamente peligroso" 

Noticia al Día/Con información de EFE

Lee también: Irán evacuó las tres instalaciones nucleares con anticipación antes del ataque

Noticia al Día/Con información de EFE

