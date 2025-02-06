Martes 19 de agosto de 2025
¡Hace 5 horas fue hecha la primera prueba en la Pista de hielo de Galerías! Falta Poco…

En las redes sociales del Centro Comercial Galerías Mall, fue posteado un video donde se puede observar a la zuliana…

Por Pasante1

¡Hace 5 horas fue hecha la primera prueba en la Pista de hielo de Galerías! Falta Poco…
En las redes sociales del Centro Comercial Galerías Mall, fue posteado un video donde se puede observar a la zuliana Hilda Naveda patinando sobre la pista de Hielo.

En el reel de Instagram, se puede observar la primera prueba sobre la pista. La chica con total ligereza y soltura patina de manera increíble. Antes de finalizar el video, ella muestra el estandarte del centro comercial.

Desde hace una década se encuentra cerrada al publico, actualmente propios y visitantes se encuentran emocionados ante la expectativa de su reinauguración. Aún no se tiene una fecha oficial de reapertura, a pesar de que los marabinos están ansiosos por volver a disfrutar de la emblemática pista de hielo.

Noticia al Dia / Arelys Munda

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Deportes

La conmovedora historia detrás del jonrón de Yohel Pozo con bate decorado por niños hospitalizados

El grandeliga marabino fue artífice de una causa noble durante el Players Weekend
Nacionales

Inameh asegura que el huracán Erin no representa peligro directo para Venezuela

Erin es categoría 3
Al Dia

Ministro Cabello informó sobre un nuevo arsenal de explosivos incautado en el estado Miranda

Dijo que los organismos de seguridad del Estado capturaron a Carlos Luis Arrieta Márquez, alias ‘El Flaco’; y Aliannis Araujo Lozada, alias ‘La Negra’, implicados en el plan terrorista desmantelado en Plaza Venezuela en Caracas.
Al Dia

La Agrupación Actoral TEA presenta "La Posadera" en el Teatro Bellas Artes

La función está prevista para el próximo viernes 29 de agosto a las 7:00 p. m.

