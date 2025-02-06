¡Hace 5 horas fue hecha la primera prueba en la Pista de hielo de Galerías! Falta Poco…

En las redes sociales del Centro Comercial Galerías Mall, fue posteado un video donde se puede observar a la zuliana Hilda Naveda patinando sobre la pista de Hielo.

En el reel de Instagram, se puede observar la primera prueba sobre la pista. La chica con total ligereza y soltura patina de manera increíble. Antes de finalizar el video, ella muestra el estandarte del centro comercial.

Desde hace una década se encuentra cerrada al publico, actualmente propios y visitantes se encuentran emocionados ante la expectativa de su reinauguración. Aún no se tiene una fecha oficial de reapertura, a pesar de que los marabinos están ansiosos por volver a disfrutar de la emblemática pista de hielo.

Noticia al Dia / Arelys Munda