Hace 63 años España tuvo en Cataluña una pesadilla como la de Valencia

El 25 de septiembre de 1962, es considerado ocurrió uno de los mayores desastres naturales de la historia de España. Este evento dejó una profunda huella en la región, causando pérdidas humanas y materiales incalculables.

¿Qué ocurrió?

A finales de septiembre de 1962, una intensa tormenta descargó una gran cantidad de lluvia en pocas horas sobre Cataluña, principalmente en el Vallès Occidental, Vallès Oriental y Barcelonés. Esta precipitación desbordó los ríos Llobregat y Besós, y sus afluentes, provocando inundaciones repentinas y violentas.

Así lo reseñó la revista Vea y Lea de la época:

LUEGO de una sequía de muchos meses se desató sobre la región de Cataluña un violento temporal con vientos huracanados y lluvias torrenciales que provocaron el desborde de los ríos Ripoll, Llobregat y Besos.

La inundación cubrió rápidamente una amplia zona circular en torno a Barcelona, siendo las más damnificadas las poblaciones de Tarrasa, Sabadell y Rubi. Luego de dos días de tormenta, comenzaron las tareas de rescate, comprobándose que las víctimas superaban el miIlar, entre muertos, heridos y desaparecidos, mientras que los daños materiales fuero

calculadas en 500 familias que han quedado sin techo.

Una gran cantidad de viviendas, estimándose que 1500 familias han quedado sin techo y otras 6000 con sus viviendas seriamente dañadas.

El origen de las precipitaciones, según los meteorólogos, se debió al brusco descenso de una masa de aire frío desde los Pirineos que chocó con corrientes de aire caliente en el área de Barcelona, causando un verdadero diluvio, pues en el floreciente centro textil de Sabadell, por ejemplo, la tormenta duró una sola noche con la equivalencia de diez meses de lluvia.

Fue impactante este comentario en una de las fotografías: Pedro Rodriguez se desempeñaba como pulidor en la localidad catalana de Tarrasa. La inundación se llevó a la esposa y sus tres hijos, destruyendo gran parte de lo que fuera su hogar. Entre los escombros sólo pudo encontrar el balón de su hijito Manuel.

