Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Hace 72 años "erupcionó" un volcán musical en Maracaibo: Cumpleaños Argenis Carruyo

Hace 72 años un "volcán" erupcionó en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo el 21 de agosto de 1953 donde nació…

Por Javier Sanchez

Hace 72 años
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hace 72 años un "volcán" erupcionó en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo el 21 de agosto de 1953 donde nació del vientre de Ana Narcisa, oriunda de Maracaibo.

Comenzó a trabajar como atrilero a los 12 años para la agrupación maracucha Los Blancos y de ahí su "ceniza musical" que corrió por sus venas se sintió desde temprana edad para convetirse hoy en día en el llamado "Volcán de América, apodo puesto por el reconocido cantautor zuliano Neguito Borjas y Alexis López en referencia a su potente voz.

​Oficialmente inició su carrera musical con la agrupación juvenil Los Larkings junto a los hermanos García. Posteriormente se integró a Los Juglares y Los Casinos para después formar parte de los Súper Combo Los Tropicales.

A partir de 1977 se integró a la Dimensión Latina, con quienes estuvo hasta 1981, para luego pasarse a los Melódicos.​ En la década de los 80 formó parte de agrupaciones como: Orlando y su combo, Los hermanos Carruyo y el Súper Combo Los Tropicales, con quienes habría retomado su anterior participación.

En 1985 fundó la agrupación Argenis Carruyo y su Orquesta junto a su hermano Ender, grupo con el cual se dio a conocer en toda la región zuliana.​

Ha recibido reconocimientos como el Mara de Oro,en el 2011 recibió una orquídea de Diamante en el Festival Internacional de la Orquídea realizada en la plaza para todos de Maracaibo, antes plaza de toros monumental de Maracaibo.

En una de sus visitas a nudstro diario el reconocido guarachero aseguró que: "La guaracha zuliana siempre ha sido un ritmo alegre, de expresión de amor, con entusiasmo y nunca ningún otro ritmo y mucho menos el reguetón la tumbará".

En ese entonces aseguró que sabe de memoria 185 temas y los que faltan”, sentenció entonces.

Noticia al Día/ Fotos: NAD

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva Jersey

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva Jersey

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Hace 72 años "erupcionó" un volcán musical en Maracaibo: Cumpleaños Argenis Carruyo

Hace 72 años un "volcán" erupcionó en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo el 21 de agosto de 1953 donde nació…
Farándula

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Ayoub será la representante de Palestina en el certamen, según confirmó la Organización Miss Universo a la cadena CNN.
Zulia

Alcaldía de Maracaibo avanza en la recuperación de cementerios de la ciudad

En el cementerio San José, las cuadrillas municipales ejecutaron un intenso trabajo de recolección de 4 toneladas de desechos
Internacionales

China critica despliegue militar de EEUU en el Caribe y rechaza injerencia en Venezuela

China instó a Washington a "hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025