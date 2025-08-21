Hace 72 años "erupcionó" un volcán musical en Maracaibo: Cumpleaños Argenis Carruyo

Hace 72 años un "volcán" erupcionó en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo el 21 de agosto de 1953 donde nació del vientre de Ana Narcisa, oriunda de Maracaibo.

Comenzó a trabajar como atrilero a los 12 años para la agrupación maracucha Los Blancos y de ahí su "ceniza musical" que corrió por sus venas se sintió desde temprana edad para convetirse hoy en día en el llamado "Volcán de América, apodo puesto por el reconocido cantautor zuliano Neguito Borjas y Alexis López en referencia a su potente voz.

​Oficialmente inició su carrera musical con la agrupación juvenil Los Larkings junto a los hermanos García. Posteriormente se integró a Los Juglares y Los Casinos para después formar parte de los Súper Combo Los Tropicales.

A partir de 1977 se integró a la Dimensión Latina, con quienes estuvo hasta 1981, para luego pasarse a los Melódicos.​ En la década de los 80 formó parte de agrupaciones como: Orlando y su combo, Los hermanos Carruyo y el Súper Combo Los Tropicales, con quienes habría retomado su anterior participación.

En 1985 fundó la agrupación Argenis Carruyo y su Orquesta junto a su hermano Ender, grupo con el cual se dio a conocer en toda la región zuliana.​

Ha recibido reconocimientos como el Mara de Oro,en el 2011 recibió una orquídea de Diamante en el Festival Internacional de la Orquídea realizada en la plaza para todos de Maracaibo, antes plaza de toros monumental de Maracaibo.

En una de sus visitas a nudstro diario el reconocido guarachero aseguró que: "La guaracha zuliana siempre ha sido un ritmo alegre, de expresión de amor, con entusiasmo y nunca ningún otro ritmo y mucho menos el reguetón la tumbará".

En ese entonces aseguró que sabe de memoria 185 temas y los que faltan”, sentenció entonces.

