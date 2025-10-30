Jueves 30 de octubre de 2025
Al Dia

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Melissa dejó muerte y destrucción tras arrasar en las naciones caribeñas de Haití, Jamaica y Cuba, cortando el suministro eléctrico, arrancando techos de miles de viviendas y, en algunos casos, arrastrando a niños. Tras tocar tierra como categoría 5 en Jamaica, el sistema bajó a categoría 2 el jueves camino a Bermudas.

Por Candy Valbuena

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa
Foto: Matias Delacroix/Associated Press
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las poblaciones del norte del Caribe tratan este jueves, 30 de noviembre de recuperarse de los estragos del huracán Melissa, mientras el número de víctimas fatales del catastrófico fenómeno seguía aumentando.

El rugido de las maquinarias pesadas, el zumbido de motosierras y los golpes de machetes resonaban en el sureste de Jamaica, donde trabajadores del Gobierno y residentes comenzaron a despejar caminos para llegar a las comunidades aisladas que recibieron el impacto directo de una de las tormentas atlánticas más poderosas registradas.

Atónitos, los habitantes caminaban entre los restos, algunos contemplando sus casas sin techo y sus pertenencias empapadas esparcidas a su alrededor.

“Ya no tengo casa”, lamentó Sylvester Guthrie, residente de Lacovia, en la parroquia sureña de St. Elizabeth, aferrado a su bicicleta, el único bien que le quedó tras la tormenta.

“Tengo un terreno en otro sitio donde puedo reconstruir, pero voy a necesitar ayuda”, imploró el trabajador de saneamiento.

Vuelos de ayuda humanitaria comenzaron a aterrizar en el principal aeropuerto internacional de Jamaica, reabierto el miércoles por la noche, mientras equipos distribuían agua, alimentos y otros suministros básicos.

“La devastación es enorme”, declaró el ministro de Transporte jamaicano, Daryl Vaz.

“Zona cero”

Muchos jamaicanos se preguntaban dónde vivirían ahora. “Estoy sin hogar, pero debo mantener la esperanza porque sigo viva”, dijo Sheryl Smith, quien perdió el techo de su vivienda.

Las autoridades informaron haber encontrado al menos cuatro cuerpos en el suroeste de Jamaica.

El primer ministro Andrew Holness señaló que hasta el 90% de los techos en la comunidad costera de Black River fueron destruidos.

“Black River es lo que describirías como la zona cero”, afirmó. “La gente aún trata de asimilar la destrucción”.

Foto: Norlys Perez/Reuters

Más de 25 mil personas seguían refugiadas en albergues en la mitad occidental de la isla, con el 77% del país sin electricidad.

Melissa también provocó inundaciones catastróficas en Haití, donde al menos 25 personas murieron y otras 18 permanecen desaparecidas, la mayoría en el sur del país.

Steven Guadard, residente de Petit-Goâve, contó que Melissa mató a toda su familia.

“Tenía cuatro hijos en casa: un bebé de un mes, uno de siete años, otro de ocho y uno que estaba por cumplir cuatro”, relató.

La Agencia de Protección Civil de Haití informó que el huracán causó la muerte de al menos 20 personas en Petit-Goâve, entre ellas 10 niños, además de dañar más de 160 viviendas y destruir otras 80.

Las autoridades advirtieron que 152 personas con discapacidad en el sur del país necesitaban asistencia alimentaria urgente. Más de 11 mil 600 personas permanecían en refugios por el paso de la tormenta.

Muchos cubanos siguen sin electricidad ni comunicación

Mientras tanto, en Cuba, las autoridades comenzaron a despejar carreteras y autopistas con maquinaria pesada, incluso con apoyo militar, para rescatar a personas atrapadas en comunidades aisladas y en riesgo por deslizamientos de tierra.

No se reportaron muertes, ya que la Defensa Civil evacuó a más de 735.000 personas en el oriente cubano, quienes lentamente comenzaban a regresar a sus hogares.

Huracán Melissa sobre Cuba: graves inundaciones y daños en la red eléctrica

“Estamos limpiando las calles, despejando el camino”, contó Yaima Almenares, profesora de educación física de Santiago, mientras junto a otros vecinos barría ramas y escombros, cortaba troncos caídos y retiraba basura acumulada.

Foto: Yamil Lage/Agence France-Presse — Getty Images

En las zonas rurales cercanas a Santiago de Cuba, el agua aún inundaba viviendas vulnerables el miércoles por la noche, mientras los residentes regresaban de los refugios para rescatar camas, colchones, sillas y ventiladores que habían elevado antes de la tormenta.

En una reunión televisada de la Defensa Civil, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, no se ofreció una estimación oficial de los daños. Sin embargo, autoridades de las provincias afectadas —Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas— reportaron pérdidas de techos, líneas eléctricas, cables de fibra óptica, caminos cortados, comunidades aisladas y daños en cultivos de plátano, yuca y café.

Los funcionarios señalaron que las lluvias resultaron beneficiosas para los embalses y ayudaron a aliviar la severa sequía en el este de Cuba.

Aun así, muchas comunidades continuaban sin electricidad, internet ni servicio telefónico debido a transformadores y tendidos derribados.

De categoría 5 a 2

Melissa tocó tierra en Jamaica el martes como huracán categoría 5, con vientos máximos de 295 kilómetros por hora, igualando los récords históricos de intensidad para un huracán atlántico al momento de impactar tierra.

Cuando volvió a tocar tierra en el oriente de Cuba el miércoles por la mañana, aún mantenía la categoría 3.

La mañana del jueves permanecía vigente una alerta de huracán para el sureste y centro de Las Bahamas y para Bermudas.

Se esperaban condiciones de huracán en el sureste de las Bahamas durante la mañana, donde decenas de personas fueron evacuadas.

El huracán Melissa se acerca a las Bahamas tras azotar Jamaica y Cuba

El huracán Melissa era una categoría 2, con vientos sostenidos de 155 km/h y desplazándose hacia el nornoreste a 33 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

El ojo del huracán se encontraba a 235 kilómetros al noreste del centro de las Bahamas y a unos mil 215 kilómetros al suroeste de Bermudas.

Melissa se desplazaría cerca o al oeste de Bermudas durante la noche del jueves y podría fortalecerse ligeramente antes de debilitarse el viernes.

Lee también: El huracán Melissa decrece a categoría uno mientras se acerca a Las Bahamas 

Noticia al Día/Con información de France 24

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un retacito de Maracaibo para el bravío Capitán Anselmo Belloso

Un retacito de Maracaibo para el bravío Capitán Anselmo Belloso

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

El Salvador extendió su régimen de excepción

El Salvador extendió su régimen de excepción

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Rosalía estrena

Rosalía estrena "Berghain", un sorprendente dúo con Björk y Yves Tumor

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

Noticias Relacionadas

Al Dia

La LVBP cerró otra jornada con movimientos en la tabla de posiciones

Tigres de Aragua lidera la tabla con récord de 9-2 e invicto como local. Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui y Leones del Caracas se mantienen en la pelea, mientras Magallanes y Tiburones cierran la clasificación.
Al Dia

Así somos las mujeres venezolanas: Alicia Machado sobre Diosa Canales en La Casa de Alofoke

"Hermoso, somos team Diosa. Me encanta, la he visto entrenando, super madura, la veo escuchando los peos que arman los…
Al Dia

El guardián de la cultura zuliana Alexis Blanco celebra un nuevo capítulo de vida

Porque Alexis no solo escribe sobre cultura: la vive, la respira y la contagia. Y cada vez que llega por aquí, por esta sala de redacción, su presencia es la de un amigo que vuelve al hogar.
Sucesos

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

La sección más afectada fue la de 5° grado, sin embargo, decidieron suspender las actividades hasta que se esclarezcan los hechos y el presunto químico que contenía el frasco del perfume.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025