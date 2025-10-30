Jueves 30 de octubre de 2025
Al Dia

Haití, Jamaica y Cuba se recuperan tras la destrucción de Melissa

Muchas comunidades en el sureste quedaron aisladas debido a la destrucción de carreteras y puentes. Hubo viviendas sin techo y pertenencias empapadas

Por Ernestina García

Haití, Jamaica y Cuba se recuperan tras la destrucción de Melissa. Jamaica sufrió un impacto directo del huracán, calificado como uno de los más poderosos jamás registrados en el Atlántico.

El huracán causó una destrucción generalizada. Muchas comunidades en el sureste quedaron aisladas debido a la destrucción de carreteras y puentes. Hubo viviendas sin techo y pertenencias empapadas.

Las autoridades informaron del hallazgo de al menos cuatro cuerpos en el suroeste de la isla y se previó que la cifra de fallecidos aumentaría. Más de 13.000 personas se encontraban hacinadas en refugios.

Mientras que el 72% de la isla se quedó sin electricidad, y solo el 35% de las antenas de telefonía móvil funcionaban.

Trabajadores del gobierno y residentes comenzaron a despejar carreteras. Los vuelos de ayuda humanitaria comenzaron a aterrizar en el principal aeropuerto internacional, distribuyendo agua, alimentos y otros suministros básicos.

Se movilizaron camiones cisterna para abastecer de agua a comunidades rurales sin conexión al sistema de servicios públicos.

En Cuba se reportó una lenta recuperación, centrada en el despeje de vías y el regreso de los evacuados. No se reportaron fallecimientos gracias a la evacuación previa de más de 735.000 personas en el oriente del país.

Hubo daños pero la maquinaria pesada comenzó a despejar carreteras y autopistas bloqueadas. La localidad de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, fue una de las más afectadas. En ella se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Cuba.

Los militares ayudaron a rescatar a personas atrapadas en comunidades aisladas y en riesgo de deslizamientos de tierra.

Haití fue el país con mayor número de víctimas, con al menos 20 muertos, incluyendo niños, y graves inundaciones.

En resumen, el huracán Melissa dejó un rastro de destrucción de infraestructuras, cortes de servicios esenciales y pérdidas humanas en el norte del Caribe. Los países están enfocados en el despeje de vías, la distribución de ayuda humanitaria y la restauración de los servicios básicos, aunque el proceso es lento.

Noticia al Día/AP

