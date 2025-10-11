Sábado 11 de octubre de 2025
Hallan con vida a los dos pescadores desaparecidos tras hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo

Al parecer, el siniestro podría estar relacionado con las condiciones meteorológicas

Por Greily Nuñez

Hallan con vida a los dos pescadores desaparecidos tras hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo
Sanos y salvos aparecieron los dos pescadores que se encontraban desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación, en el Lago de Maracaibo.

Lee también: Tres pescadores rescatados y dos desaparecidos al hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo

En el remolcador Don Rafel, se encontraban cinco pescadores, quienes lograron sobrevivir a este hecho.

El remolcador prestaba sus servicios para la industria petrolera en el área operacional conocida como Ceuta Lago.

El caso fue notificado a las autoridades policiales de la región, quienes comenzaron con la búsqueda y hallaron con vida a los pescadores.

Indicaron, que las causas del siniestro podrían estar relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la madrugada o alguna falla mecánica de la embarcación.

Noticia al Día

Temas:

