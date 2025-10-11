Hallan con vida a los dos pescadores desaparecidos tras hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo

Sanos y salvos aparecieron los dos pescadores que se encontraban desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación, en el Lago de Maracaibo.

En el remolcador Don Rafel, se encontraban cinco pescadores, quienes lograron sobrevivir a este hecho.

El remolcador prestaba sus servicios para la industria petrolera en el área operacional conocida como Ceuta Lago.

El caso fue notificado a las autoridades policiales de la región, quienes comenzaron con la búsqueda y hallaron con vida a los pescadores.

Indicaron, que las causas del siniestro podrían estar relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la madrugada o alguna falla mecánica de la embarcación.

Noticia al Día