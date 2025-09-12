Hallan muerta a la hija de un alcalde del estado Barinas tras ser arrastrada por el río La Acequia

En el estado Barinas en horas de la mañana de este viernes 12 de septiembre, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de una joven de 20 años de edad identificada como Salvany Salomé Guerrero, hija del alcalde del municipio Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero.

De acuerdo a lo reseñado por Noticias Barinas, con base a la información suministrada por funcionarios de los cuerpos de salvamento y rescate, Salvany Salomé era estudiante de la carrera de medicina.

La joven había fallecido por inmersión luego de ser arrastrada por las aguas del río La Acequia, siendo su cuerpo encontrado aproximadamente a un kilómetro del puente Aguas Abajo ubicado al frente de la finca de la Diócesis, vía Palma Sola del municipio Pedraza, del referido estado.

La fémina se encontraba en la orilla del río compartiendo con un grupo de amigos en las instalaciones del centro turístico Refugio de Vida, en los límites del municipio Antonio José de Sucre (en Socopó), cuando una creciente del río los sorprendió a todos.

Los hechos

Con base a lo informado por "El Diario de Los Llanos", una intensa búsqueda habrían iniciado en horas de la tarde con noche de este jueves 11 de septiembre, en busca de un grupo de jóvenes que habrían sido arrastrados por las aguas del río La Acequia del municipio Pedraza.

De manera extraoficial se conoció que Salvany Guerrero se encontraba junto a otras 11 personas, presuntos estudiantes de medicina, cuando, por causas que son investigadas, fueron arrastrados por las aguas; solo diez lograron salir.

El alcalde Salvador Guerrero, quien se encontraba en la ciudad de Caracas participando en plenaria del PSUV, a través de su estado en WhatsApp, habría confirmado el accidente manifestando: “a todas las personas que nos están llamando para preguntar sobre nuestra hija Salvany Salomé le agradezco la solidaridad. Los organismos de seguridad y rescate de Sucre y Pedraza están abocados para, primeramente Dios, encontrarla con vida… Agradecería a todos quienes habitan en las orillas del río La Acequia apoyarnos en esta labor”.