Viernes 12 de septiembre de 2025
Al Dia

Hallan muerta a la hija de un alcalde del estado Barinas tras ser arrastrada por el río La Acequia

En el estado Barinas en horas de la mañana de este viernes 12 de septiembre, las autoridades hallaron el cuerpo…

Por Greily Nuñez

Hallan muerta a la hija de un alcalde del estado Barinas tras ser arrastrada por el río La Acequia
En el estado Barinas en horas de la mañana de este viernes 12 de septiembre, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de una joven de 20 años de edad identificada como Salvany Salomé Guerrero, hija del alcalde del municipio Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero.

De acuerdo a lo reseñado por Noticias Barinas, con base a la información suministrada por funcionarios de los cuerpos de salvamento y rescate, Salvany Salomé era estudiante de la carrera de medicina.

La joven había fallecido por inmersión luego de ser arrastrada por las aguas del río La Acequia, siendo su cuerpo encontrado aproximadamente a un kilómetro del puente Aguas Abajo ubicado al frente de la finca de la Diócesis, vía Palma Sola del municipio Pedraza, del referido estado.

La fémina se encontraba en la orilla del río compartiendo con un grupo de amigos en las instalaciones del centro turístico Refugio de Vida, en los límites del municipio Antonio José de Sucre (en Socopó), cuando una creciente del río los sorprendió a todos.

Los hechos

Con base a lo informado por "El Diario de Los Llanos", una intensa búsqueda habrían iniciado en horas de la tarde con noche de este jueves 11 de septiembre, en busca de un grupo de jóvenes que habrían sido arrastrados por las aguas del río La Acequia del municipio Pedraza.

De manera extraoficial se conoció que Salvany Guerrero se encontraba junto a otras 11 personas, presuntos estudiantes de medicina, cuando, por causas que son investigadas, fueron arrastrados por las aguas; solo diez lograron salir.

El alcalde Salvador Guerrero, quien se encontraba en la ciudad de Caracas participando en plenaria del PSUV, a través de su estado en WhatsApp, habría confirmado el accidente manifestando: “a todas las personas que nos están llamando para preguntar sobre nuestra hija Salvany Salomé le agradezco la solidaridad. Los organismos de seguridad y rescate de Sucre y Pedraza están abocados para, primeramente Dios, encontrarla con vida… Agradecería a todos quienes habitan en las orillas del río La Acequia apoyarnos en esta labor”.

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

