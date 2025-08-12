Hallaron cadáver de adolescente ahogado en el río Orinoco

Un trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Ciudad Orinoco, en el municipio Independencia de Anzoátegui. El cadáver de un adolescente de 16 años, que había sido arrastrado por la corriente del río Orinoco el pasado domingo, fue hallado por pescadores en el sector La Encaramada.

Tras el reporte, se presentaron en el lugar funcionarios de varios organismos de seguridad, quienes confirmaron el hallazgo. Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Ciudad Bolívar se encargó de la recuperación del cuerpo.

El joven fue visto por última vez mientras se bañaba en el boulevard de Soledad y, lamentablemente, fue arrastrado por la fuerte corriente del río, que se encontraba a 17.74 metros sobre el nivel del mar en ese momento.

Noticia al Día/Televen