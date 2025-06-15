Hallaron cadáver del pescador desaparecido desde el 29 de mayo en Paraguaipoa

La esperanza de encontrar con vida a Juan Carlos Weffer, el pescador desaparecido desde el pasado 29 de mayo, se desvaneció el pasado sábado 14 de junio, con el trágico hallazgo de su cuerpo en avanzado estado de descomposición en Paraguaipoa, estado Zulia.

Weffer había desaparecido luego de que la embarcación en la que faenaba junto a sus compañeros, Francisco Torrealba y Nelson José Saavedra, se partiera tras ser impactada por una fuerte ola en aguas del estado Falcón. Al día siguiente, el 30 de mayo, Francisco Torrealba fue localizado con vida por un grupo de pescadores, pero tanto Weffer como Saavedra continuaban desaparecidos.

Se contó con los esfuerzos de la comunidad pesquera, quienes mantuvieron un rastreo marítimo continuo.

Familiares y allegados de los pescadores habían solicitado de manera constante el apoyo aéreo de las autoridades para intensificar las labores de búsqueda. Sin embargo, no se contó con el respaldo de un helicóptero. La única asistencia aérea disponible fue un rastreo de aproximadamente dos horas realizado el pasado domingo 1 de junio, gracias a una avioneta privada que se sumó a la iniciativa, según detalló el periodista Emerson Martínez.

Noticia al Día/Cactus24