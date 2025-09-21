Domingo 21 de septiembre de 2025
Hallaron sin vida a los ocho mineros atrapados en mina de Santander de Quilichao, Cauca

La esperanza de encontrar con vida a los ocho mineros atrapados en la mina de oro San Antonio, en la…

Por Ernestina García

Hallaron sin vida a los ocho mineros atrapados en mina de Santander de Quilichao, Cauca
La esperanza de encontrar con vida a los ocho mineros atrapados en la mina de oro San Antonio, en la zona rural de Santander de Quilichao (Cauca), se desvaneció el 20 de septiembre, cuando los equipos de rescate hallaron sus cuerpos tras nueve días de intensa búsqueda.

La tragedia, ocurrida en la vereda Brasilia, mantuvo en vilo a las comunidades indígenas y afrodescendientes del norte del departamento, que esperaron durante jornadas enteras el desenlace de una emergencia que volvió a poner en evidencia los riesgos de la minería artesanal en la región.

Los ocho mineros, siete adultos y un menor de 17 años, permanecieron atrapados a unos 25 metros bajo tierra, en un socavón que colapsó el pasado 12 de septiembre.

Según los primeros reportes del hallazgo, las víctimas se encontraban juntas en la bocamina y habrían fallecido por falta de oxígeno, mientras el ingreso de agua al túnel complicó aún más las labores de búsqueda y rescate.

El accidente se produjo en una excavación artesanal, conocida localmente como “cúbico”, un hueco abierto en el terreno para extraer oro de manera informal.

Las autoridades señalaron que el derrumbe se debió a la inestabilidad del terreno, una condición frecuente en este tipo de explotaciones. La profundidad del socavón, sumada a la presencia de agua, representó un desafío adicional para quienes intentaron llegar hasta los mineros atrapados.

Las identidades de los fallecidos fueron confirmadas por las autoridades: Dayro GuerreroAlejandro LarrahondoRobert BalantaGabriel BalantaNeftalí TróchezCarlos José Piña Valencia y Dairo Velasco Galarza, de 19 años, junto a un menor de 17 años, amigo de Velasco.

Cuatro de las víctimas residían en el consejo comunitario y también formaban parte del territorio indígena de Guadualito, mientras que las otras serían de nacionalidad venezolana, según información preliminar de las comunidades locales.

La respuesta ante la emergencia involucró a la Guardia Cimarrona, integrada por miembros de comunidades afrodescendientes, y a la Guardia Indígena del territorio de Guadualito. Ambas organizaciones, junto con autoridades y familiares, mantuvieron el control del área y acompañaron a las familias durante los trámites correspondientes a la emergencia.

Más de siete máquinas participaron en las labores de búsqueda, apoyadas por la Defensa Civil, la Cruz Roja y otros organismos institucionales, en un esfuerzo conjunto que combinó logística, ayuda humanitaria y respaldo psicosocial.

De acuerdo con el Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, citado por El País de Cali, la mina San Antonio es una de las muchas explotaciones artesanales de oro que operan en el norte del Cauca, donde la minería informal se ha convertido en una alternativa de subsistencia ante la falta de oportunidades y el abandono estatal.

“Esta tragedia abre también una reflexión de fondo, ya que no es la primera vez que en esta zona se presentan emergencias similares. La falta de oportunidades, el abandono estatal y la ausencia de proyectos de vida digna han llevado a muchas familias a recurrir a la minería, una práctica riesgosa que pone en peligro la vida.

A esto se suma el impacto ambiental que deja esta actividad sobre los ríos, la tierra y los ecosistemas de los que dependen las mismas comunidades”, señaló la organización indígena.

Los accidentes en este tipo de socavones son recurrentes: según registros de las comunidades, más de 25 personas habrían muerto en la historia de esta mina.

Noticia al Día/Infobae

