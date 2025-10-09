Hamás declara el inicio de un alto el fuego permanente

El líder interino de Hamás, Khalil al Hayya, declaró en un discurso televisado este jueves 9 de octubre el inicio del alto el fuego permanente en la Franja de Gaza.

El movimiento palestino recibió garantías de Estados Unidos, mediadores árabes y Turquía de que la guerra en el enclave ha terminado definitivamente.

"Hemos recibido garantías de mediadores hermanos y del Gobierno estadounidense, quienes han confirmado que la guerra ha terminado por completo", afirmó Khalil al Hayya.

Añadió que 250 palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes serán liberados como parte del acuerdo, junto con 1.700 gazatíes arrestados desde el inicio de la guerra y todas las mujeres y niños palestinos detenidos por Israel.

Asimismo, el acuerdo incluye la apertura del cruce de Rafa en ambas direcciones.

Noticia al Día /RT