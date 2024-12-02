Harán Sesión especial en la AN en la que se presentará la Ley de Presupuesto de la Nación 2025

Este lunes 2 de diciembre la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2025 y la propuesta de Ley Especial de Endeudamiento Anual 2025.

La también vicepresidenta Sectorial de Economía realizará la exposición en una sesión especial convocada para las 02:00 p.m., en la cual detallará el plan para el Ejercicio Económico Financiero 2025, de acuerdo con lo establecido del artículo 312 de la Constitución.

A la par, y según lo establecido en el orden del día, se efectuarán los primeros debates de los dos proyectos y se evaluarán los informes elaborados por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Nacional.

El pasado octubre, el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez entregó a la AN el plan de Ley de Presupuesto.

