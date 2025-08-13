Miércoles 13 de agosto de 2025
Al Dia

Harina Aveiro mejora el sabor de las pizzas en Maracaibo

Durante la actividad, la gerencia de MOCASA dio a conocer los detalles de esta innovadora harina.

Por Isidro Lopez

Harina Aveiro mejora el sabor de las pizzas en Maracaibo
Harina Aveiro mejora el sabor de las pizzas en Maracaibo. Foto: Xiomara Solano
La empresa MOCASA realizó, este martes, la presentación oficial a la prensa zuliana, de su nueva Harina Aveiro para Pizza. El evento, dirigido a medios de comunicación, se llevó a cabo en la ciudad de Maracaibo, y continúa marcando el rumbo de una nueva etapa en la diversificación de productos de la empresa.

Variedad de presentaciones de Harina Aveiro. Foto: Xiomara Solano

Durante la actividad, la gerencia de MOCASA dio a conocer los detalles de esta innovadora harina, que se posiciona como la primera formulación altamente tecnificada en el mercado venezolano, fabricada en territorio carabobeño y diseñada específicamente para la elaboración de pizzas. El producto ha sido desarrollado bajo los más altos estándares de calidad, con tecnologías que responden a las necesidades del consumidor local.

Todos los secretos de la elaboración de pizzas. Foto: Xiomara Solano

Gianni Basile, presidente de MOCASA, explicó que este lanzamiento responde a una demanda que ha ido en aumento. “Con la salida al mercado de la harina panadera en presentación de un kilo, detectamos que el consumidor venezolano está buscando productos más especializados. Ya este año lanzamos la harina integral de un kilo, y ahora apostamos por esta nueva propuesta dirigida al mundo de la pizza y sus derivados”, afirmó.

Excelente sabor de las pizzas con harina Aveiro. Foto: Xiomara Solano

El encargado de presentar el nuevo producto fue el reconocido maestro panadero Nelson “Pocho” Suárez, quien destacó la calidad técnica y sensorial de la harina. “Tiene un perfume excepcional, una extensibilidad de primera, y permite lograr pizzas, focaccias y otras preparaciones con resultados superiores”, afirmó Suárez durante su demostración ante los medios.

También estuvo presente, como parte del lanzamiento de Harina AVEIRO para Pizza, el maestro pizzero, y destacado panadero zuliano, Christian Galué. Para él, la fórmula de esta harina cumple con los estándares internacionales de una harina especializada para hacer pizzas. “Lo mejor de todo es que, al ser nacional, nos llega más fresca, lo que garantiza una estabilidad en los productos y por supuesto es más asequible.”.

Los especialistas en masas. Foto: Xiomara Solano

Este evento forma parte de un plan nacional de lanzamientos y capacitaciones que la empresa tiene viene desarrollando en distintas ciudades del país, con el objetivo de fortalecer el conocimiento técnico de panaderos, pasteleros y pizzeros venezolanos.

Gran equipo. Foto: Xiomara Solano

Con esta nueva harina para pizza, Harina Aveiro y MOCASA continúan consolidando su presencia en el mercado con propuestas innovadoras, adaptadas a las exigencias de los profesionales del pan y la gastronomía.

Gianni Basile, presidente Harina Aveiro. Foto: Xiomara Solano

