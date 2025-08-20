Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Hasta que la IA los separe: A los 75 años pide el divorcio para casarse con un avatar

El señor Jiang entablaba largas conversaciones con un avatar, llegando a creerse que realmente estaba hablando con una mujer. Las imágenes y videos generados con inteligencia artificial, en conjunto con la dulce voz de la chica, lo hacían creer que se encontraba hablando con una persona.

Por Pasante1

Foto: Cortesía.
Los avances en la inteligencia artificial representan una gran contribución tecnológica, permitiendo al público general realizar actividades que antes eran extremadamente engorrosas en cuestión de minutos e incluso segundos. La IA se ha instalado en la vida cotidiana y lo ha hecho para quedarse.

Pese a su gran versatilidad y maniobrabilidad, estas herramientas pueden resultar contraproducentes si caen en malas manos, produciendo la creación de contenido falso o adulterado, que lleve a la manipulación por medio de imágenes falsas.

Puesto que esta tecnología no es conocida por todos, existen quienes son víctimas de engaños a causa de la inteligencia artificial.

Lee también: De los cielos al papel: La vida y obra de Antoine de Saint-Exupéry creador de El Principito

Hasta que la IA los separe

Este sería el caso de Jiang, un hombre jubilado de 75 años de edad de origen chino, quien en su tiempo libre encontró un avatar femenino en línea que pasaría de ser una simple curiosidad a una obsesión.

Sin conocimientos profundos en las tecnologías actuales, mantenía conversaciones con un modelo de inteligencia artificial convencido de que estaba hablando con una mujer de carne y hueso.

El señor Jiang entablaba largas conversaciones con el avatar, llegando a creer que realmente estaba hablando con una mujer. Las imágenes y videos generados con inteligencia artificial, en conjunto con la dulce voz de la chica, lo hacían creer que se encontraba hablando con una persona. Reportó el diario chino "Beijing Daily".

Foto: Cortesía.

Aunque en ciertas ocasiones las imágenes se distorsionaban y el audio se desfasaba, Jiang estaba tan convencido de la veracidad de su acompañante que dedicaba horas específicas del día para conversar con su nueva amiga, que pronto se volvería mucho más.

El hombre aseguraba que, mientras el avatar le respondía con rapidez, siempre le daba la razón y lo trataba con dulzura; su esposa era todo lo contrario, con discusiones constantes y un tono de voz áspero. Por ello, un día, cansado de las quejas de su mujer por la creciente dependencia del dispositivo móvil, decidió pedirle el divorcio para invertir su tiempo en su relación virtual.

Fueron los hijos del señor Jiang quienes lograron hacerlo entrar en razón, después de percibir su creciente aislamiento a causa del celular. Tras explicarle la situación, el hombre entendió que había invertido su tiempo y afecto en una inteligencia artificial.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

