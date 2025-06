"He logrado un viaje navideño por América que perdurará": David Bisbal tras estreno del álbum en el que grabó el villancico El burrito sabanero

David Bisbal se siente "privilegiado" por haber grabado "como se hacía hace 40 años" el disco ‘Todo es posible en Navidad’, canciones que van de villancicos a clásicos como ‘El burrito sabanero’ con las que cree haber logrado "un viaje navideño por América para perdurar toda la vida".

Son diez cortes para "momentos entrañables y de añoranza" de los que elige como sus favoritos la primera versión en español de ‘Always on my mind’ (‘Siempre te recordaré’), de Elvis Presley, aunque no sea estrictamente propia de esta época del año, y los dos temas inéditos: ‘Todo es posible en Navidad’ y ‘Navidad junto a ti’, explica en una entrevista con EFE.

El disco lo ha grabado casi todo en Los Ángeles (EE UU) y a la manera de antaño, con todos los músicos tocando a la vez en el estudio.

"He disfrutado muchísimo haber estado presente en la grabación de todos los instrumentos, de las cuerdas de mariachi a los metales", asegura Bisbal, para quien "ha sido toda una lección musical en toda regla" que va de los sonidos caribeños a los andinos.

Porque de sus gustos musicales asegura que sigue escuchando mucho flamenco y música regional en general. "Me gusta la música regional de México, de Centroamérica, del sur de Latinoamérica", señaló Bisbal, que también dice explorar sonidos y producciones de canciones urbanas y latinas.

"‘Despacito’, Luis Fonsi, me encanta, sé valorar el ritmo latino (…)", afirma.

Todas esas influencias se dejan sentir en su nuevo trabajo, dedicado a una época, la navideña, en la que disfruta de sus únicas "vacaciones normales".

"Nos damos una tregua en la industria musical”, señala.

Para el cantante, nacido en Almería (sureste) en 1979, Navidad significa estar tranquilo, con su familia -está casado con la venezolana Rosanna Zanetti con la que tiene dos hijos, más otra de su primer matrimonio con la española Elena Tablada-.

"Porque, sinceramente, para mí no hay un verano normal ni una Semana Santa normal", confiesa.

