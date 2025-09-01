Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Henrique Capriles denuncia "campaña de odio" en su contra

Durante una transmisión en vivo, Capriles enfatizó su derecho a expresarse libremente: “Tengo el derecho a decir lo que pienso"

Por Christian Coronel

Henrique Capriles denuncia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El dirigente opositor Henrique Capriles Radonski denunció este lunes 1 de septiembre una "campaña de odio" en su contra, luego de sus recientes declaraciones.

Durante una transmisión en vivo, Capriles enfatizó su derecho a expresarse libremente: “Tengo el derecho a decir lo que pienso. Me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración”.

Asimismo, el exgobernador del estado Miranda también reflexionó sobre la historia y los líderes que han enfrentado campañas similares. “Toda esta campaña de odio. Usted se imagina que estuviera Mandela, Martin Luther King, por poner algunos ejemplos de la historia, jamás estableciendo algún tipo de comparación. Ojalá pudiera uno tener el uno por ciento de esos héroes de la historia aquí, lo hubieran crucificado. Los hubieran tildado de qué cosa en esa campaña de hoy que hubieran dicho de Mandela.

"Quienes hoy ustedes lo ven promoviendo, no estando ni siquiera en el país, desde afuera, desde la comodidad. Esos no son el venezolano que está pasando trabajo fuera”, subrayó, aludiendo a quienes critican desde el extranjero.

El ex candidato presidencial concluyó su intervención recordando a Juan Guaidó: "Aquí todo el mundo sabe ese aparato de propaganda, cómo se financiaba en los tiempos de Guaidó, de los capítulos más nefastos que hemos vivido desde el punto de vista de la búsqueda de un cambio en nuestro país”.

Noticia al Día / Globovisión

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

Vuelos internacionales del aeropuerto La Chinita reactivarían el sector de exportación empresarial y turístico

Vuelos internacionales del aeropuerto La Chinita reactivarían el sector de exportación empresarial y turístico

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Nutrientes como el magnesio, el selenio, el zinc bajan el riesgo del cáncer de mama

Nutrientes como el magnesio, el selenio, el zinc bajan el riesgo del cáncer de mama

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote:

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote: "A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax"

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presidente Maduro: Ocho buques de guerra y mil 200 misiles apuntan a Venezuela

Presidente Maduro: Ocho buques de guerra y mil 200 misiles apuntan a Venezuela

La Celac convocó hoy a reunión de urgencia por despliegue militar de EEUU en el Caribe

La Celac convocó hoy a reunión de urgencia por despliegue militar de EEUU en el Caribe

Padrino López:

Padrino López: "Estados Unidos quiere sembrar conflictos en la región y la Operación Mano de Hierro está dando resultados" "

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Noticias Relacionadas

Al Dia

Amazonas salió de la alerta roja por el crecimiento del Río Orinoco

Las autoridades de Amazonas informaron que la entidad salió de la alerta roja por el crecimiento del río Orinoco, tras…
Al Dia

Encontraron sana y salva a adulta mayor desorientada en el sector Don Bosco

La doña fue rescatada por integrantes de la Intendencia Olegario Villalobos

Al Dia

El sueño de una devota: La donación del vestido para la Virgen del Valle

El vestido, diseñado y bordado por la reconocida modista zuliano Nidal Noauihed
Al Dia

Alegría y diversión en inicio del Plan Vacacional RIE de la Alcaldía de Maracaibo

Alegría y diversión en el inicio del Plan Vacacional para los hijos de los empleados

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025