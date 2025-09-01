Henrique Capriles denuncia "campaña de odio" en su contra

El dirigente opositor Henrique Capriles Radonski denunció este lunes 1 de septiembre una "campaña de odio" en su contra, luego de sus recientes declaraciones.

Durante una transmisión en vivo, Capriles enfatizó su derecho a expresarse libremente: “Tengo el derecho a decir lo que pienso. Me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración”.

Asimismo, el exgobernador del estado Miranda también reflexionó sobre la historia y los líderes que han enfrentado campañas similares. “Toda esta campaña de odio. Usted se imagina que estuviera Mandela, Martin Luther King, por poner algunos ejemplos de la historia, jamás estableciendo algún tipo de comparación. Ojalá pudiera uno tener el uno por ciento de esos héroes de la historia aquí, lo hubieran crucificado. Los hubieran tildado de qué cosa en esa campaña de hoy que hubieran dicho de Mandela.

"Quienes hoy ustedes lo ven promoviendo, no estando ni siquiera en el país, desde afuera, desde la comodidad. Esos no son el venezolano que está pasando trabajo fuera”, subrayó, aludiendo a quienes critican desde el extranjero.

El ex candidato presidencial concluyó su intervención recordando a Juan Guaidó: "Aquí todo el mundo sabe ese aparato de propaganda, cómo se financiaba en los tiempos de Guaidó, de los capítulos más nefastos que hemos vivido desde el punto de vista de la búsqueda de un cambio en nuestro país”.

Lo más importante siempre tiene que ser la gente https://t.co/GNVUPH9vFc — Henrique Capriles R. (@hcapriles) September 1, 2025

Noticia al Día / Globovisión