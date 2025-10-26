Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Presuntamente, la colisión entre dos vehículos habría provocado severas lesiones en la fémina. Al lugar llegaron efectivos policiales de la región, quienes realizaron las diligencias pertinentes del caso

Por Greily Nuñez

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio
Foto: Archivo NAD
Un terrible accidente vial dejó a una mujer herida de gravedad. El fuerte impacto ocurrí la madrugada de este domingo 26 de octubre, en la avenida 5 de Julio de Maracaibo.

Presuntamente, la colisión entre dos vehículos habría provocado severas lesiones en la fémina. Al lugar llegaron efectivos policiales de la región, quienes realizaron las diligencias pertinentes del caso.

La vialidad se colmó de choferes y ciudadanos que transitaban por el lugar, quienes grabaron lo sucedido entre los automotores.

La mujer, cuya identidad se desconoce, fue llevada a un centro de salud cercano. Hasta los momentos las autoridades no se han pronunciado al respecto.

