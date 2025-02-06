Herido bebé de un año tras ser mordido por una coral en Aragua

Un bebé de un año, fue atacado por una serpiente Coral, cuando caminaba por el patio de su casa, en La Victoria del estado Aragua. Los hechos ocurrieron a las 8:00 de la mañana de este jueves 6 de febrero.

Al parecer, el pequeño se encontró al animal, comenzó a jugar con ella y fue mordido en la mano. El desgarrador llanto alarmó a sus padres, quienes corrieron para ver qué le ocurría, topándose con la serpiente y el pequeño aun lado.

De inmediato lo llevaron al Hospital Central de Maracay y lo intervinieron en el área de pediatría, donde los doctores de guardia le solicitaron con urgencias el suero anti coral, sin embargo, no han podido encontrar el suero.

Sus parientes se contactaron con el mayor de los bomberos, Luis Contreras, pero tampoco tiene el medicamento. "Los países que hacen suero de coral son: Costa Rica, Colombia, México y Brasil. Nosotros no tenemos el suero".

Ante la grave situación, sus familiares dejaron a disposición el número de teléfono: 0424.725.36.26, para que los puedan contactar y ayudar en la búsqueda del suero, puesto que de eso depende su hija para vivir.

