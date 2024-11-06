Herido hombre al explotar una parte de su vivienda en Delicias Norte

La tarde del martes 5 de noviembre, ocurrió una explosión en una vivienda cerca de la venta de Pollos Dorados, ubicada en Delicias Norte del municipio Maracaibo, en Zulia.

Presuntamente, el hombre cuya identidad se desconoce, se encontraba en el baño de su casa cuando ocurrió la explosión que le provocó severas heridas.

El estruendo alarmó a sus vecinos y de inmediato salieron para ver lo que ocurría, encontrando al hombre herido, quien fue llevado a la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo.

Al parecer, sus parientes están pidiendo traslado para el Hospital Coromoto, debido a su complicada condición.

Noticia al Día