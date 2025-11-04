Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

A las 8:30 de la mañana de este martes 4 de noviembre, se registró un accidente de tránsito, en el Casco Central de la ciudad, a la altura de Las Playitas.

Un joven se desplazaba en su motocicleta por la referida vialidad, cuando impactó contra un vehículo Corolla blanco, puntualizaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

El fuerte choque dejó al motorizado herido en la vialidad y con ello el colapso entre los demás choferes y transeúntes, quienes se detuvieron a auxiliarlo.

El accidente vial fue notificado a las autoridades regionales de la ciudad y de inmediato una ambulancia llegó al lugar para trasladar al joven a un centro de salud cercano.

Algunos conductores murmuraban lo sucedido. "El carro venía sentido Sabaneta-Centro, y cuando intentó cruzar hacia Santa Rosalía, chocó contra la moto por el costado derecho, a la altura de la puerta del acompañante".

Las autoridades policiales llegaron al sitio y comenzaron a realizar las actuaciones pertinentes del caso.

