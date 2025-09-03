Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Herido motorizado al ser impactado por un vehículo en La Limpia

El joven fue atendido por un equipo de paramédicos

Por Greily Nuñez

Herido motorizado al ser impactado por un vehículo en La Limpia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un motorizado resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito, en la avenida La Limpia, a la altura del distribuidor Juan Pablo II, en Maracaibo.

El conductor de un vehículo liviano colisionó por la parte posterior del motorizado, provocando la eyección del conductor, así lo reseñaron funcionarios del cuerpo de Bomberos, a través de su cuenta en Instagram.

El paciente, identificado como Moisés Pradal, de 23 años de edad, fue atendido en el lugar por el equipo paramédico de la unidad ambulancia Beta05. Al momento del abordaje, el joven se encontraba orientado y portaba casco de seguridad.

Durante el examen físico, se evidenciaron lesiones como traumatismo cerrado en el miembro inferior izquierdo, trauma craneoencefálico leve en la región frontal y trauma abdominal cerrado. A pesar de las recomendaciones médicas, el paciente decidió no ser trasladado a un centro asistencial, firmando el reporte de liberación de responsabilidad.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

  • Ricardo Aguirre (26%, 321 Votos)
  • Neguito Borjas (21%, 260 Votos)
  • Astolfo Romero (17%, 212 Votos)
  • Renato Aguirre (14%, 166 Votos)
  • Rafael Rincón González (6%, 68 Votos)
  • Ricardo Portillo (5%, 58 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (3%, 39 Votos)
  • Danelo Badell (3%, 35 Votos)
  • Heriberto Molina (2%, 23 Votos)
  • Jorge Luis Chacin (2%, 23 Votos)
  • Simón García (2%, 20 Votos)

Votantes totales: 1.225

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Le dio su ‘tatequieto’ a fan que intentó jalarla del escenario: Pasa’o

Le dio su ‘tatequieto’ a fan que intentó jalarla del escenario: Pasa’o

Para cada rayo de sol hay una solución refrescante en Maracaibo

Para cada rayo de sol hay una solución refrescante en Maracaibo

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Herido motorizado al ser impactado por un vehículo en La Limpia

El joven fue atendido por un equipo de paramédicos
Al Dia

Instalada Comisión de Deportes de la Cámara Municipal de Maracaibo

El amplio salón de sesiones del 7mo. piso donde funciona la Cámara Municipal de Maracaibo, estuvo a casa llena con la presencia de invitados especiales, durante la instalación de la Comisión Permanente del Poder Popular para el Deporte y la Recreación.
Al Dia

En La Raya atraparon al autor de la masacre de una familia en Mene Mauroa

Intentaba huir hacia Colombia
Sucesos

Capturan a dos hombres con cargamento de armas en Guajira

El comandante Hernández Lárez, dio a conocer el procedimiento

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025