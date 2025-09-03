Herido motorizado al ser impactado por un vehículo en La Limpia

Un motorizado resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito, en la avenida La Limpia, a la altura del distribuidor Juan Pablo II, en Maracaibo.

El conductor de un vehículo liviano colisionó por la parte posterior del motorizado, provocando la eyección del conductor, así lo reseñaron funcionarios del cuerpo de Bomberos, a través de su cuenta en Instagram.

El paciente, identificado como Moisés Pradal, de 23 años de edad, fue atendido en el lugar por el equipo paramédico de la unidad ambulancia Beta05. Al momento del abordaje, el joven se encontraba orientado y portaba casco de seguridad.

Durante el examen físico, se evidenciaron lesiones como traumatismo cerrado en el miembro inferior izquierdo, trauma craneoencefálico leve en la región frontal y trauma abdominal cerrado. A pesar de las recomendaciones médicas, el paciente decidió no ser trasladado a un centro asistencial, firmando el reporte de liberación de responsabilidad.

