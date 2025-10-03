Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

Herido pescador al ser atacado por un cocodrilo en Mara

El trabajador tiene una discapacidad en sus cuerdas vocales

Por Greily Nuñez

Herido pescador al ser atacado por un cocodrilo en Mara
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El pasado martes 30 de septiembre, un pescador fue atacado por un cocodrilo cuando trabajaba, en el sector La Rosita, vía a Las Playas del municipio Mara.

El hombre, cuya identidad no fue revelada y quien tiene una discapacidad en sus cuerdas vocales (mudo), fue visualizado por otros compañeros de labores, quienes, desesperados, comenzaron a ayudarlo para que el animal lo soltara.

El pescador fue llevado a un centro de salud cercano, donde fue atendido de inmediato, mientras que el cocodrilo fue rescatado por los demás hombres y, presuntamente, entregado a una fundación de animales.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cronica COL (@cronica_col)

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU

¿Sabes qué es una pérfida?

¿Sabes qué es una pérfida?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo "Grease: El Concierto" en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Noticias Relacionadas

Principal

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU

Pete Hegseth, secretario de Defensa, asegura que los cuatro tripulantes eran “narcoterroristas”, y que murieron en la operación militar
Al Dia

Gobierno venezolano denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU el sobrevuelo de aviones de combate de EEUU

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de al menos cinco aviones de guerra estadounidenses del tipo F-35 frente a las costas venezolanas
Al Dia

¿Instagram te espía?: esta es la verdad

La escena es familiar: hablas con un amigo sobre comprar unas botas de montaña o viajar a Japón y, poco…
Al Dia

Patria paga el Bono Único Familiar

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025