Herido pescador al ser atacado por un cocodrilo en Mara

El pasado martes 30 de septiembre, un pescador fue atacado por un cocodrilo cuando trabajaba, en el sector La Rosita, vía a Las Playas del municipio Mara.
El hombre, cuya identidad no fue revelada y quien tiene una discapacidad en sus cuerdas vocales (mudo), fue visualizado por otros compañeros de labores, quienes, desesperados, comenzaron a ayudarlo para que el animal lo soltara.
El pescador fue llevado a un centro de salud cercano, donde fue atendido de inmediato, mientras que el cocodrilo fue rescatado por los demás hombres y, presuntamente, entregado a una fundación de animales.
Noticia al Día