Hermanas de distintos países conversan con Noticia al Día frente a la Santa Sede

Un grupo de hermanas conversó con nuestro corresponsal Juan Andrés Rincón frente a la Santa Sede durante la madrugada de este domingo 19 de octubre de cara a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Las hermanas vienen de distintos países para presenciar este histórico acontecimiento que emociona a todo el mundo católico del país.

"La emoción es inexplicable y estamos muy agradecidas. Somos amadas por Dios", expresaron.

Por otra parte, en el marco de estos preparativos y del profundo significado para la nación, se han dispuesto diversas actividades en Venezuela.

Noticia al Día