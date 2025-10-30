Hidrolago anuncia su cronograma de abastecimiento

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) dio a conocer este jueves 30 de octubre su cronograma de abastecimiento en el municipio Maracaibo.

Este anuncio publicado en la red social Instagram es crucial para los residentes de la región, ya que busca garantizar un suministro adecuado y regular del vital líquido.

El cronograma detalla las parroquias específicas en los que se llevará a cabo el abastecimiento, así como también en los diferentes sectores.

Además, se han implementado medidas para optimizar la distribución y minimizar las interrupciones. La empresa también ha instado a la comunidad a hacer un uso responsable del agua, especialmente en épocas de sequía.

Los usuarios pueden consultar el cronograma a través de la página web oficial de Hidrolago o comunicándose con su servicio al cliente.

Noticia al Día