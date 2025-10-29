Hidrolago mejoró caudal del servicio en cuatro comunidades marabinas

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) aumenta el caudal de agua potable entre 1,500 y 2,000 litros por minuto (lpm), en el sector Puerto Caballo, parroquias Coquivacoa e Idelfonso Vásquez del municipio Maracaibo, estado Zulia, con la finalidad de atender con mayor presión y frecuencia a cuatro comunidades marabinas.

Harry Phillips, supervisor de la gerencia de operaciones de Hidrolago, anunció que el proyecto beneficiará a zonas como Isla Dorada, Lago Mar Beach, el Complejo de la Policía Sanipez y el sector Sol y Sombra.

Explicó que la obra consiste en reemplazar una tubería de 6 pulgadas, por una de 10 pulgadas para aumentar la velocidad en la distribución del agua, destacó.

Con esta mejora, dijo, se espera que el servicio de agua potable llegue con mayor fuerza a las áreas que actualmente no están recibiendo el suministro adecuado, constituido por Sol y Sombra, el Complejo de la Policía y los ocho edificios de Isla Dorada. Aproximadamente 2 mil familias se verán beneficiadas con la obra.

“A partir del miércoles 29 de octubre de 2025, estas familias dispondrán de entre 48 y 50 litros por segundo de agua potable, lo que les permitirá notar una diferencia significativa en la calidad de su servicio”, aseguró el experto.

Para la realización de la obra, se utilizaron 370 metros de tubería PEAD de 10 pulgadas, se fabricó una "S" de 10 pulgadas y se instaló la nueva tubería a la tubería principal de 42 pulgadas.

Los trabajos se llevaron a cabo con la ayuda de una grúa telescópica, una retroexcavadora y una máquina de termofusión para realizar las conexiones de las tuberías.

Noticia al Día/Nota de prensa