Hidrolago reparó averías en la avenida Universidad para optimizar el servicio hídrico a 100 mil zulianos

Cuatro averías en una tubería de 48 pulgadas, fueron corregidas por el personal técnico y obrero de la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) para mejorar las condiciones del servicio de agua potable a unos 100 mil habitantes del municipio Maracaibo, parroquia Chiquinquirá del estado Zulia.

Foto: Cortesía

Los trabajos consistieron en soldaduras de planchas de acero en tramos de la tubería que va desde Expozulia hasta el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul) para recuperar 70 litros por segundo, que optimizarán la distribución del servicio en el cronograma Santa María que abastece a 10 parroquias de la capital zuliana.

Durante la ejecución de estas labores, la vocera comunal Flor de María Cuenca destacó la eficaz y oportuna respuesta del equipo de la Hidrológica: “Sentimos mejoría en el caudal y en el servicio por tubería, lo que redunda en mejores condiciones de vida para quienes residimos en esta zona de la ciudad”.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa