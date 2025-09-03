Directivos y un equipo de expertos conformado por ingenieros y técnicos realizan recorridos diarios para constatar la mejoría en el servicio de agua potable.

Para evaluar las condiciones del servicio hídrico en los municipios Maracaibo y Cabimas, directivos y un equipo de expertos conformado por ingenieros y técnicos de la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), comenzaron recorridos diarios que han denominado Caminando con el Agua.

Durante los trayectos, María Cristina Albarrán, sector 18 de Octubre, parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, manifestó que los miembros de su familia han comentado “la mejoría en la calidad del agua, la notamos de calidad, transparente y 100 por ciento potable, nos llega con mayor frecuencia y con mayor presión en las tuberías, ojalá se mantenga así”, comentó.

Similares apreciaciones hicieron los habitantes de las parroquias Cristo de Aranza, Antonio Borjas Romero, Pinto Salinas de la capital zuliana y en la comuna Revolucionarios por siempre Los Laureles, de la parroquia Germán Ríos Linares, municipio Cabimas, estado Zulia.

De acuerdo con el personal de Hidrolago, Caminando con el Agua avanzará en su agenda por los diferentes municipios zulianos, “seguiremos garantizando atención y mejoras en la distribución del agua potable para el bienestar del pueblo”.

Noticia al Día/Nota de prensa