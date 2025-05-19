Hija de Rubby Pérez recuerda al músico con emotivo mensaje tras cumplirse un mes de su muerte en el siniestro del Jet Set

A un mes de la muerte del merenguero dominicano, Rubby Pérez, su hija, Rubmariel Pérez, dedicó unas emotivas palabras a su padre en una publicación en redes sociales.

“¿Cómo logro llenar el vacío que dejaron?”, comienza el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Rubimariel donde no solo se refirió a la partida de su padre, sino también a su madre, Inés Lizardo, quien falleció de cáncer de mama en 2022.

“Mientras nos volvamos a encontrar, me toca recordar esos momentos maravillosos que vivimos juntos”, continúa narrando la hija del merenguero en su mensaje, en el que trata de expresar el dolor al recordar a sus padres. “Jamás imaginé que los recuerdos llegaran a doler tanto, aún cuando trajeran momentos cargados de felicidad”.

El cantante falleció tras desplomarse el techo del club nocturno Jet Set en Santo Domingo, el pasado martes 8 de abril.

Este accidente dejó un saldo de aproximadamente 180 heridos y 233 fallecidos.

Zulinka Pérez, otra hija de la fallecida estrella y quien se encontraba en el lugar al momento del siniestro, reveló que demandará al dueño del establecimiento al considerar que la causa fue producto de negligencia.

“Eso fue negligencia. Si es un accidente, no importa, pero eso fue negligencia (…) No (voy) a demandar por dinero. Yo tengo fuerzas para trabajar y no necesito dinero de nadie. Tampoco nos va a revivir a mi papá, pero él tiene que ser responsable no solo ante mí, sino ante un pueblo", expresó durante una entrevista con Tony Dandrades para Primer Impacto.

Noticia al Día/People