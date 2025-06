Hijo de Camilo Sesto es detenido en Madrid por tráfico de drogas

Sheila Devi, antes conocido como Camilo Blanes, hijo del reconocido artista, Camilo Sesto, fue detenido en España por posesión de cocaína y culpado por tráfico de drogas.

La noticia fue dada a conocer en el programa español “TardeAR”, quién reveló que de acuerdo con el periodista Miguel Ángel Nicolás, el arresto ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 24 de febrero en las calles de la capital española, cuando Sheila llamó la atención de la policía por su comportamiento extraño. “No sabían muy bien lo que era. La registran y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley, sólo puedes llevar siete y medio”, reveló el reportero.

Blanes fue presentado en el juzgado de Torrelodones, y se desconoce si enfrentará cargos en su contra. Se comunicó desde la comisaría con su madre, Lourdes Ornelas, para explicarle su situación; incluso, se reveló que tenía una orden de alejamiento contra las personas a las que solía comprarles estas sustancias, lo que tendría a Ornelas muy preocupada.

Sheila Devil ha estado en el ojo público desde mayo de 2023, cuando anunció su transición de género y su decisión de adoptar un nuevo nombre: “Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto”.

Con información Cactus 24