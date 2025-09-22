Hijo de Jhonatan Moly eligió el carro que ahora maneja su mamá con cara o sello

En una escena que parece sacada de una comedia familiar con tintes de lujo, el cantante venezolano Jhonatan Moly dejó que el azar —y el gusto de su pequeño hijo— decidieran el regalo para su esposa, la modelo y presentadora Andrea Villarroel. ¿El resultado? Un imponente Tesla Cybertruck, seleccionado por el niño en un juego de “cara o sello” que terminó marcando tendencia en redes sociales.

La pareja, que recientemente celebró la llegada de su tercer hijo, Erik Moly Villarroel, compartió el momento en sus redes, donde se ve al niño eligiendo entre dos opciones de vehículos. La decisión fue democrática.

El Cybertruck, conocido por su diseño futurista y estructura blindada, no solo sorprendió a Andrea, sino que desató una ola de comentarios entre seguidores y colegas del medio. “¡Esto sí es confiar en el criterio de tus hijos!”, comentó un usuario en Instagram, mientras otros aplaudían el gesto como una muestra de complicidad familiar y estilo.

Aunque no se reveló el precio exacto del vehículo, se estima que el modelo supera los 60 mil dólares, lo que lo convierte en uno de los regalos más comentados del año en la farándula criolla. Andrea, por su parte, reaccionó con emoción y humor: “¡Mi hijo tiene mejor gusto que yo!”, escribió en sus historias.

La familia Moly Villarroel, que reside en Miami, sigue dando de qué hablar con sus momentos íntimos compartidos en redes, donde el lujo, el amor y la espontaneidad se mezclan en una narrativa que cautiva a sus seguidores.

Cara o sello, Cybertruck fue. Y con eso, Andrea se montó en el regalo más viral del mes.

