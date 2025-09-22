Lunes 22 de septiembre de 2025
Hijo de Jhonatan Moly eligió el carro que ahora maneja su mamá con cara o sello

En una escena que parece sacada de una comedia familiar con tintes de lujo, el cantante venezolano Jhonatan Moly dejó…

Por Haroldo Manzanilla

Hijo de Jhonatan Moly eligió el carro que ahora maneja su mamá con cara o sello
En una escena que parece sacada de una comedia familiar con tintes de lujo, el cantante venezolano Jhonatan Moly dejó que el azar —y el gusto de su pequeño hijo— decidieran el regalo para su esposa, la modelo y presentadora Andrea Villarroel. ¿El resultado? Un imponente Tesla Cybertruck, seleccionado por el niño en un juego de “cara o sello” que terminó marcando tendencia en redes sociales.

La pareja, que recientemente celebró la llegada de su tercer hijo, Erik Moly Villarroel, compartió el momento en sus redes, donde se ve al niño eligiendo entre dos opciones de vehículos. La decisión fue democrática.

El Cybertruck, conocido por su diseño futurista y estructura blindada, no solo sorprendió a Andrea, sino que desató una ola de comentarios entre seguidores y colegas del medio. “¡Esto sí es confiar en el criterio de tus hijos!”, comentó un usuario en Instagram, mientras otros aplaudían el gesto como una muestra de complicidad familiar y estilo.

Aunque no se reveló el precio exacto del vehículo, se estima que el modelo supera los 60 mil dólares, lo que lo convierte en uno de los regalos más comentados del año en la farándula criolla. Andrea, por su parte, reaccionó con emoción y humor: “¡Mi hijo tiene mejor gusto que yo!”, escribió en sus historias.

La familia Moly Villarroel, que reside en Miami, sigue dando de qué hablar con sus momentos íntimos compartidos en redes, donde el lujo, el amor y la espontaneidad se mezclan en una narrativa que cautiva a sus seguidores.

Cara o sello, Cybertruck fue. Y con eso, Andrea se montó en el regalo más viral del mes.

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia

Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anuncia cuentas oficiales para el Potazo Chiquinquireño 2025

La parroquia invita a la comunidad zuliana a participar con generosidad y fe
Farándula

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La publicación de la artista ocurrió después de que Israel bombardeara un campamento de refugiados cerca de Rafa.
Farándula

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

"Nunca habían visto a nadie comprar tanto" confesó durante la campaña publicitaria de un libro y un documental sobre su vida.
Al Dia

Sub-17 femenina de Venezuela celebró título sudamericano de voleibol al ritmo de “Veneka”

Las campeonas se mostraron alegres por el inédito título sudamericano


