Jueves 23 de octubre de 2025
¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Yonathan Perlaza y José Godoy entraron en la historia

Por Christian Coronel

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning
En un emocionante encuentro, las Águilas del Zulia comenzaron su primera gira de la temporada con una contundente victoria de 15-7 sobre los Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas.

La jornada estuvo marcada por una impresionante demostración de poder ofensivo, que incluyó 10 extrabases.

El momento decisivo del partido llegó en la parte alta de la octava entrada, donde un espectacular rally de 10 carreras, impulsado por cuadrangulares con las bases llenas de José Godoy y Yonathan Perlaza, selló el triunfo para los aguiluchos.

Este evento se convierte en un hito en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ya que es la primera vez que se registran dos Grand Slams en una misma entrada, según el historiador Iván Medina de Quality Béisbol.

Con esta hazaña, las Águilas se unieron a un selecto grupo de equipos que han logrado tal proeza en un mismo juego, junto a Tiburones, Caribes y Cardenales.

Yonathan Perlaza tuvo una actuación destacada, finalizando el juego con un impresionante registro de 5-3, que incluyó dos jonrones, un doble, dos anotadas y ocho carreras impulsadas, un récord en la liga.

Este logro lo convierte en el primer jugador de las Águilas en alcanzar esta cifra, superando el anterior récord de siete impulsadas en un solo juego, que compartían Jeff Grotewold, Guillermo Quiroz y Ernesto Mejía.

Al finalizar el encuentro, Perlaza expresó su sorpresa por alcanzar un récord del equipo y su deseo de seguir contribuyendo a las victorias. “No sabía que estaba entre los récords del equipo, esto es una sorpresa y espero poder seguir ayudando a ganar”, comentó.

Además, se mostró agradecido por su rendimiento, señalando que había estado buscando su primer jonrón en la LVBP durante años. “Gracias a Dios hoy pude aportar para el equipo, que sé que espera mucho de mí”, concluyó Perlaza.

El conjunto rapaz ahora tiene récord de tres victorias y dos derrotas.

Foto: Prensa Águilas del Zulia

